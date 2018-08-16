Пэрис Хилтон перенесла свою свадьбу на полгода

Светская львица получила предложение руки и сердца в начале текущего года. Влюбленные решили назначить свадьбу на 11 ноября и даже выбрали стиль праздника, намереваясь отметить начало семейной жизни организацией шоу в атмосфере зимней сказки.И вдруг в августе выяснилось, что до ноября они не успеют разослать все приглашения, а у невесты нет платья. Эти оправдания не убедили фанатов, которые решили, что дело идет к расставанию, но Пэрис Хилтон просто боится в этом признаться.Дело в том, что знаменитой блондинке очень не везет на личном фронте. Среди ее возлюбленных был Рик Саломон (экс-муж Памелы Андерсон), певец Ник Картер, музыкант Бенджи Мэдден. Пэрис Хилтон объявляла о помолвке с греческим миллиардером Парисом Лацисом, а также с Джейсоном Шо.Очередная помолвка состоялась на вершине горы в Аспене, где Крис Зилка эффектно опустился на колено и подарил любимой женщине кольцо с 20-каратным алмазом. Пэрис Хилтон называла себя самой счастливой в мире, но дойдет ли дело до свадьбы, теперь никому не понятно.