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Бывшая любовь Павла Табакова Маруся Фомина стала мамой

Бывшая любовь Павла Табакова Маруся Фомина благополучно стала мамой, подарив своему супругу Алексею Киселеву очаровательную дочку.

О радостном событии сообщил счастливый отец, поделившись новостью в Instagram.

Бывшая любовь Павла Табакова Маруся Фомина стала мамой

Накануне креативный директор кинокомпании «Небо» Алексей Киселев выложил в Сеть фотографию из родильного дома. В стерильном больничном облачении мужчина держит на руках бесценный живой сверток.

Поклонники принялись поздравлять Фомину и Киселева с пополнением в семействе. В адрес звездной четы прозвучало немало теплых слов пожеланий.

Маруся Фомина рожала в подмосковном клинике «Лапино», где в свое время стали мамами такие звезды, как Ксения Собчак, Анастасия Костенко и Анна Хилькевич. По примеру других, Маруся и Алексей согласились на партнерские роды, и вместе встретили свою наследницу.

Бывшая любовь Павла Табакова Маруся Фомина стала мамой

Актриса и модель, Маруся Фомина стала мамой в первый раз, тогда как для ее супруга это уже второй ребенок. От первого брака у Киселева есть сын Георгий 17-ти лет.

С сыном Олега Табакова, Павлом Табаковым Фомина встречалась немногим больше года, расставшись зимой 2016-го.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 14:45
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