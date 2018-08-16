Бывшая любовь Павла Табакова Маруся Фомина стала мамой

О радостном событии сообщил счастливый отец, поделившись новостью в Instagram.Накануне креативный директор кинокомпании «Небо» Алексей Киселев выложил в Сеть фотографию из родильного дома. В стерильном больничном облачении мужчина держит на руках бесценный живой сверток.Поклонники принялись поздравлять Фомину и Киселева с пополнением в семействе. В адрес звездной четы прозвучало немало теплых слов пожеланий.Маруся Фомина рожала в подмосковном клинике «Лапино», где в свое время стали мамами такие звезды, как Ксения Собчак, Анастасия Костенко и Анна Хилькевич. По примеру других, Маруся и Алексей согласились на партнерские роды, и вместе встретили свою наследницу.Актриса и модель, Маруся Фомина стала мамой в первый раз, тогда как для ее супруга это уже второй ребенок. От первого брака у Киселева есть сын Георгий 17-ти лет.С сыном Олега Табакова, Павлом Табаковым Фомина встречалась немногим больше года, расставшись зимой 2016-го.