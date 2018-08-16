Сотрудник NASA нюхает вещи, которые отправляются на МКС
В агентстве NASA работает химик по имени Джордж Олдрич. Его основной обязанностью в организации является нюхать все вещи, которые будут отправлены на МКС. О специфике своей работы специалист рассказал на сайте Reddit.
Олдрич занимается тем, что выявляет токсичность тех или иных предметов, которые будут долгое время храниться на борту орбитальной станции. Коллеги называют его по-разному. Необычного сотрудника зовут Мистер NOSE, Мастер запаха или Нострильдамус. Эти имена были придуманы из-за того, что Олдрич также является волонтером лаборатории запахов NASA. По его словам, там он занимается поиском неприятных запахов, которые могут вызвать у астронавтов чувство дискомфорта или же полностью сорвать миссию.
Таким образом, запахам дают оценки от 0 до 4. Превышение отметки в 2,5 балла означает, что такой предмет не полетит на МКС. За все время работы в лаборатории запаха NASA Олдрич прошел 800 сеансов. Он работает с такими вещами как пластик, еда, клейкие ленты и т.д. Специалист отмечает, что все равно на станцию отправляется одна "вещь" с сильным запахом. По его мнению, это человек.
Олдрич занимается тем, что выявляет токсичность тех или иных предметов, которые будут долгое время храниться на борту орбитальной станции. Коллеги называют его по-разному. Необычного сотрудника зовут Мистер NOSE, Мастер запаха или Нострильдамус. Эти имена были придуманы из-за того, что Олдрич также является волонтером лаборатории запахов NASA. По его словам, там он занимается поиском неприятных запахов, которые могут вызвать у астронавтов чувство дискомфорта или же полностью сорвать миссию.
Таким образом, запахам дают оценки от 0 до 4. Превышение отметки в 2,5 балла означает, что такой предмет не полетит на МКС. За все время работы в лаборатории запаха NASA Олдрич прошел 800 сеансов. Он работает с такими вещами как пластик, еда, клейкие ленты и т.д. Специалист отмечает, что все равно на станцию отправляется одна "вещь" с сильным запахом. По его мнению, это человек.
Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 14:30