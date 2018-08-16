В Сети появились слухи о том, что Ирина Пинчук провела ночь с Романом Гриценко
Только на днях в Сети обсуждали тему Ирины Пинчук, которая якобы слишком тесно общалась с Саймоном Марданшиным на свадьбе Литвиновых, как появились очередные слухи, что в ту ночь у участницы «Дом-2» состоялось «волшебство» с Романом Гриценко.
Правда, прямых доказательств интимной близости между Ириной и ухажером Ольги Бузововй нет.
Однако зрители теперь теряются в догадках, поступит ли теперь Роман по-джентльменски, и предложит ли Пинчук строить вместе отношения на телестройке.
Скептики заверяют, что Гриценко просто заявит, что «волшебство» не является поводом для совместного проживания, а Ирина Пинчук еще не раз пожалеет, что вернулась на проект.
Ведь до этого Ирина считалась порядочной девушкой, не позволяющей себе ничего лишнего без соответствующих отношений.
Правда, прямых доказательств интимной близости между Ириной и ухажером Ольги Бузововй нет.
Однако зрители теперь теряются в догадках, поступит ли теперь Роман по-джентльменски, и предложит ли Пинчук строить вместе отношения на телестройке.
Скептики заверяют, что Гриценко просто заявит, что «волшебство» не является поводом для совместного проживания, а Ирина Пинчук еще не раз пожалеет, что вернулась на проект.
Ведь до этого Ирина считалась порядочной девушкой, не позволяющей себе ничего лишнего без соответствующих отношений.