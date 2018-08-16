В Сети появились слухи о том, что Ирина Пинчук провела ночь с Романом Гриценко

Правда, прямых доказательств интимной близости между Ириной и ухажером Ольги Бузововй нет.Однако зрители теперь теряются в догадках, поступит ли теперь Роман по-джентльменски, и предложит ли Пинчук строить вместе отношения на телестройке.Скептики заверяют, что Гриценко просто заявит, что «волшебство» не является поводом для совместного проживания, а Ирина Пинчук еще не раз пожалеет, что вернулась на проект.Ведь до этого Ирина считалась порядочной девушкой, не позволяющей себе ничего лишнего без соответствующих отношений.