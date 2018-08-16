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В Сети появились слухи о том, что Ирина Пинчук провела ночь с Романом Гриценко

Только на днях в Сети обсуждали тему Ирины Пинчук, которая якобы слишком тесно общалась с Саймоном Марданшиным на свадьбе Литвиновых, как появились очередные слухи, что в ту ночь у участницы «Дом-2» состоялось «волшебство» с Романом Гриценко.

Правда, прямых доказательств интимной близости между Ириной и ухажером Ольги Бузововй нет.

В Сети появились слухи о том, что Ирина Пинчук провела ночь с Романом Гриценко

Однако зрители теперь теряются в догадках, поступит ли теперь Роман по-джентльменски, и предложит ли Пинчук строить вместе отношения на телестройке.

Скептики заверяют, что Гриценко просто заявит, что «волшебство» не является поводом для совместного проживания, а Ирина Пинчук еще не раз пожалеет, что вернулась на проект.

В Сети появились слухи о том, что Ирина Пинчук провела ночь с Романом Гриценко

Ведь до этого Ирина считалась порядочной девушкой, не позволяющей себе ничего лишнего без соответствующих отношений.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:36
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