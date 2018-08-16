Компания Nvidia представила новую профессиональную видеокарту GeForce RTX 2080

На сайте ресурса TechPowerUp были опубликованы данные о технических характеристиках видеокарты GeForce RTX 2080. Согласно представленным данным, чип получит 2944 ядра CUDA. Кроме этого указано, что новинка будет оснащена собственной оперативной памятью типа GDDR6 с объемом 8 гигабайт. Частота работы графического процессора окажется в пределах 1515-1750 МГц. Система охлаждения рассчитана на 200 Вт выделяемого тепла, поскольку именно такой показатель TDP у чипа GeForce RTX 2080.Полноценный анонс этой профессиональной видеокарты компания Nvidia проведет 20 августа.