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Компания Nvidia представила новую профессиональную видеокарту GeForce RTX 2080

Представители компании Nvidia продемонстрировали новые профессиональные графические системы Quadro RTX. Благодаря этому появилась информация о технических параметрах этих видеокарт, в том числе о GeForce RTX 2080.

Компания Nvidia представила новую профессиональную видеокарту GeForce RTX 2080


На сайте ресурса TechPowerUp были опубликованы данные о технических характеристиках видеокарты GeForce RTX 2080. Согласно представленным данным, чип получит 2944 ядра CUDA. Кроме этого указано, что новинка будет оснащена собственной оперативной памятью типа GDDR6 с объемом 8 гигабайт. Частота работы графического процессора окажется в пределах 1515-1750 МГц. Система охлаждения рассчитана на 200 Вт выделяемого тепла, поскольку именно такой показатель TDP у чипа GeForce RTX 2080.

Полноценный анонс этой профессиональной видеокарты компания Nvidia проведет 20 августа.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 14:15
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