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В Санкт-Петербурге покажут новый фильм Кирилла Серебренникова о русском роке

В Санкт-Петербурге покажут новый фильм режиссёра Кирилла Серебренникова «После лета» о русском роке. В документальной ленте рассказывается о Викторе Цое и Майке Науменко.

Новая документальная лента Серебренникова будет представлена зрителям в рамках фестиваля Center Festival о жизни в современном обществе и городской культуре. Фильм снимался одновременно с работой над художественной картиной «Лето». В сюжете рассказывается о судьбах прототипов героев кинофильма «Лето» Майка Науменко, Виктора Цоя и других музыкантов.

В Санкт-Петербурге покажут новый фильм Кирилла Серебренникова о русском роке


В этом году фестиваль Center Festival будет проходить в пятый раз – в Москве в период с 5 по 9 сентября, в Новой Голландии и Санкт-Петербурге с 13 по 16 сентября.

 
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Культура
Добавил: Алина Сегодня, 14:00
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