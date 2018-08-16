В Санкт-Петербурге покажут новый фильм Кирилла Серебренникова о русском роке

Новая документальная лента Серебренникова будет представлена зрителям в рамках фестиваля Center Festival о жизни в современном обществе и городской культуре. Фильм снимался одновременно с работой над художественной картиной «Лето». В сюжете рассказывается о судьбах прототипов героев кинофильма «Лето» Майка Науменко, Виктора Цоя и других музыкантов.В этом году фестиваль Center Festival будет проходить в пятый раз – в Москве в период с 5 по 9 сентября, в Новой Голландии и Санкт-Петербурге с 13 по 16 сентября.