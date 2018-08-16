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В Motorola назвали смартфоны, которые получат обновление до Android 9.0 Pie

Представители компании Motorola обнародовали список, в котором указано, какие смартфоны бренда получат новую операционную систему Android 9.0 Pie. Таким образом, обновить до этой платформы планируется 8 мобильных устройств.

В Motorola назвали смартфоны, которые получат обновление до Android 9.0 Pie


Отмечается, что Android 9.0 Pie в скором времени станет доступной для таких моделей как Moto Z3, Z3 Play, Z2 Play, Z2 Force, X4, G6, G6 Plus и G6 Play. Можно увидеть, что разработчики решили обновить недавно вышедшую линейку G6.

Ожидалось, что линейка Moto E5 тоже будет обновлена, однако этого не случилось, хотя чуть позже китайские специалисты все же могут выпустить новую версию ОС и для этих девайсов. Все вышеперечисленные смартфоны Motorola будут обновляться осенью текущего года.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 13:45
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