Экспертам удалось прочитать древний тест на беременность

Еще в позапрошлом веке (1899-1900 гг.) специалисты при раскопках в древнем египетском городе Тебтунисе обнаружили папирусы, самые древние из которых датируются 332-30 годами до нашей эры. До настоящего времени большая часть древних документов учеными еще не расшифрована, однако работы в этом направлении регулярно ведутся. Так, международной группе египтологов под руководством Кима Рихолта удалось прочесть один папирус, содержание которого их весьма удивило. Оказывается, жителям древнего Египта было известно о наличии у человека почек: студентка, работавшая с манускриптами, утверждает, что это самый старый документ, в котором упоминается этот человеческий орган.Другой древний документ, возраст которого не менее 3,5 тысяч лет, описывает тест на беременность и пол будущего ребенка. Египтянкам советовали собрать мочу в два соломенных мешочка - из ячменя и пшеницы. Пол ребенка определяли по первым росткам в зависимости от материала мешочка. Если же ростки не появлялись, то, как утверждали египтяне, женщина не беременна.Как уточняют студенты, работающие с манускриптами, некоторые идеи из древнеегипетских папирусов медицинской тематики появляются намного позже в греческой и римской литературе, откуда перебираются в тексты Ближнего Востока. Таким образом, следы древних медицинских идей можно найти в соответствующей литературе, предшествующей появление современной медицины.К слову, ученые из Дании определили, что папирусы из Тебтуниса написаны чернилами, имеющими в составе соединения меди. И такой состав чернил египтяне изготавливали не менее 300 лет подряд.