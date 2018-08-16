АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизни нет: Астрономы не обнаружили в Омега Центавре экзопланет
EUR 75.23 USD 66.38
Курс валют на 16.08.2018

Меган Маркл беременна: Секрет герцогини Сассекской выдала прическа

Супруга принца Гарри, Меган Маркл в скором времени подарит ему первенца. Секрет герцогини Сассекской выдала ее прическа, о чем пишет западный таблоид The Sun.

Меган Маркл беременна: Секрет герцогини Сассекской выдала прическа

Меган Маркл от природы имеет вьющиеся волосы, которые она всегда старательно выпрямляла, пользуясь современными химическими средствами. Но в последнее время 37-летняя актриса убирает волосы в пучок, скрывающий непослушные кудряшки.

Опытный бьюти-эксперт Мика Майер первой обратила внимание на этот факт и сделала однозначный вывод: Меган Маркл не хочет нанести вред будущему ребенку, отказываясь от потенциально опасных для его здоровья процедур.

Косметолог выразила мнение, что теперь супругу принца Гарри можно будет видеть только с такой прической, а значит, пополнение в королевской семье не за горами.

В поддержку этой версии можно сказать, что Меган Маркл в самом деле не появлялась на публике с распущенными волосами с июня месяца.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 13:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кенес Ракишев вместе с Кириллом Писаревым
Сотрудник NASA нюхает вещи, которые отправляются
Компания Nvidia представила новую
В Санкт-Петербурге покажут новый фильм Кирилла
В Motorola назвали смартфоны, которые получат
В Сети появились слухи о том, что Ирина Пинчук
Экспертам удалось прочитать древний тест на
Меган Маркл беременна: Секрет герцогини
Скончалась актриса Моргана Кинг, сыгравшая в
Скандальный художник Бэнкси не знал о своей
Гарри Поттер пригласил посетить фестиваль Ykt
Американские СМИ рассказали, почему невозможно
Британские ученые верят в пользу завтрака перед
Робота обучили копировать человеческую мимику
Новая песня «Океана Эльзы» вызвала восторг у
Умер оперный певец Тео Майсте
Ксения Собчак опять надела свадебное платье
Виталина Цымбалюк-Романовская завела нового
Goldgenie открыла предзаказ на золотой iPhone XS
Volkswagen представит на автосалоне в Москве
60 лет назад была открыта Аллея славы в Голливуде
Пережившая развод Анфиса Чехова дала совет, как
Ксения Бородина считает, что зазвездившаяся Ольга
Поклонники Анны Хилькевич гадают, родила она или
Зрители шокированы сморщенными подмышками и
Ольгу Бузову и Ксению Бородину раскритиковали за
Известны подробности раздела имущества Дакоты и
Хлои Кардашьян показала подросшую дочь
Голливуд заинтересовался 17-летней дочерью Ренаты
Супруг Ксении Бородиной экстренно вызвал себе
Просмотреть все новости