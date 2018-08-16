Меган Маркл беременна: Секрет герцогини Сассекской выдала прическа

Меган Маркл от природы имеет вьющиеся волосы, которые она всегда старательно выпрямляла, пользуясь современными химическими средствами. Но в последнее время 37-летняя актриса убирает волосы в пучок, скрывающий непослушные кудряшки.Опытный бьюти-эксперт Мика Майер первой обратила внимание на этот факт и сделала однозначный вывод: Меган Маркл не хочет нанести вред будущему ребенку, отказываясь от потенциально опасных для его здоровья процедур.Косметолог выразила мнение, что теперь супругу принца Гарри можно будет видеть только с такой прической, а значит, пополнение в королевской семье не за горами.В поддержку этой версии можно сказать, что Меган Маркл в самом деле не появлялась на публике с распущенными волосами с июня месяца.