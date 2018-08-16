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Американские СМИ рассказали, почему невозможно завоевать Россию

Американские военные эксперты, работающие на портале We are the Mighty, назвали ряд стран, которые невозможно завоевать. В этот перечень вошла Россия, непобедимость которой обусловлена целым рядом причин.

Американские СМИ рассказали, почему невозможно завоевать Россию


Специалисты считают, что военным путем невозможно одержать победу над такими странами, как Россия, Китай, Соединенные Штаты, Индия и Афганистан. И в каждом отдельном случае есть весомые причины, из-за которых оккупация государства обернется бедой для захватчиков.

Россия не сдастся на милость победителя, поскольку ее жители способны уничтожить страны, но не отказаться от нее. Эта особенность национального менталитета в сочетании с обширными территориями и сложным климатом, наличием мощной армии делает невозможной победу над Российской Федерацией, считают эксперты.

Завоевать Соединенные Штаты не получится ввиду сильной армии, внушительной территории, высокой населенности и законным разрешением на владение оружием. Китай тоже встанет у оккупантов поперек горла, поскольку в стране насчитывается 1,5 миллиарда жителей, имеется большая площадь, сильная экономика и способность оперативно перенимать продвинутые военные технологии.

Индию покорить также не удастся, ведь здесь имеются свои климатические и географические особенности, а также внушительное количеств подводных лодок. Что касается многострадального Афганистана, то эта страна сильна сложным рельефом местности и пестрым населением, состоящим из многих национальностей с самыми разными языками.

 
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В мире / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:15
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