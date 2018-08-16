Американские СМИ рассказали, почему невозможно завоевать Россию

Специалисты считают, что военным путем невозможно одержать победу над такими странами, как Россия, Китай, Соединенные Штаты, Индия и Афганистан. И в каждом отдельном случае есть весомые причины, из-за которых оккупация государства обернется бедой для захватчиков.Россия не сдастся на милость победителя, поскольку ее жители способны уничтожить страны, но не отказаться от нее. Эта особенность национального менталитета в сочетании с обширными территориями и сложным климатом, наличием мощной армии делает невозможной победу над Российской Федерацией, считают эксперты.Завоевать Соединенные Штаты не получится ввиду сильной армии, внушительной территории, высокой населенности и законным разрешением на владение оружием. Китай тоже встанет у оккупантов поперек горла, поскольку в стране насчитывается 1,5 миллиарда жителей, имеется большая площадь, сильная экономика и способность оперативно перенимать продвинутые военные технологии.Индию покорить также не удастся, ведь здесь имеются свои климатические и географические особенности, а также внушительное количеств подводных лодок. Что касается многострадального Афганистана, то эта страна сильна сложным рельефом местности и пестрым населением, состоящим из многих национальностей с самыми разными языками.