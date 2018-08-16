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Британские ученые верят в пользу завтрака перед тренировками

Британские ученые верят в пользу завтрака перед тренировками, о чем сообщает издание MedicalXpress со ссылкой на результаты исследования из Университета Бата.

Британские ученые верят в пользу завтрака перед тренировками


По итогам актуальных научных изысканий учеными был сделан убедительный вывод о пользе завтрака. Прием пищи перед физическими тренировками создает условия для эффективного сжигания углеводов, способствуя более быстрому усвоению пищи.

Добровольцами стали 12 мужчин без жалоб на здоровье. Половина из них на завтрак употребляла овсяную кашу с молоком, а другая половина оставалась голодной до обеда. Все участники затем целый час занимались на велотренажере, после чего специалисты измеряли у них уровень глюкозы и гликогена.

Главным выводом исследований стал тот факт, что утренний завтрак способствовал падению уровня сахара в крови. Было доказано, что прием пищи перед тренировкой позволяет усваивать еду значительно быстрее, причем это касается не только завтрака, но и обеда и ужина.

Британские исследователи пообещали продолжить работу в этом направлении, чтобы установить наличие связи между утренним приемом пищи и влиянием его на общий обмен веществ.

 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:00
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