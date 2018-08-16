Робота обучили копировать человеческую мимику

В последнее время набирает обороты работа по изучению проблем взаимодействия человека и робота. Поскольку в общении между людьми эмоции занимают важное место, многие ученые трудятся в направлении робот-эмоции. Так, кто-то из них обучает нейросеть «читать» человеческую мимику и копировать ее, а кто-то конструирует роботов, умеющих разговаривать мимикой.Такаюки Тодо – инженер из Японии, воплотил обе эти идеи: он создал робота SEER и обучил его фиксировать свой взгляд на лице человека, "читать" его эмоции и повторять их. Умный SEER выглядит как обычная человеческая голова с реалистичными глазами, умеющими двигаться в двух направлениях. Веки и брови SEER также подвижны – моторы и гибкий провод помогают приводить их в движение. Работая в паре с веб-камерой компьютера, робот распознает ближайшего к себе человека, определяет в реальном времени расположение деталей лица, фиксирует их изменение и копирует их. Помимо этого, SEER способен фокусироваться на лице вне зависимости от положения головы. Свою работу японец представил на прошедшей конференции SIGGRAPH 2018.Создатель SEER рассказывает, что модели очень не хватает рта, занимающего не последнее место в выражении эмоций. И в своей новой модификации робота Такаюки Тодо намерен реализовать «умные» губы.Недавнее исследование американских ученых показало, что отсутствие у робота рта негативно воспринимается человеком, вызывая недоверие к роботу.