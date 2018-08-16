Ксения Собчак опять надела свадебное платье

«Пришло Время Перемен! Готовлюсь!», - подписала фото Ксения.Пользователи тут же начали гадать, что бы это значило, и самым смелым предположением было расторжение брака с Максимом Виторганом.Однако все оказалось намного позитивнее. Просто Ксения Собчак была приглашена на свадьбу подруги, где был заявлен необычный дресс-код – все гости должны были быть одеты в подвенечные наряды.Напомним, что бракосочетание Ксении Собчак и Максима Виторгана состоялось в феврале 2013 года и молодожены предпочли не афиширование это мероприятие.О готовящемся событии знали только самые близкие родственники, тогда как все остальные немногочисленные гости были приглашены якобы на допремьерный показ фильма «Фитиль».