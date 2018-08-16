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Ксения Собчак опять надела свадебное платье

Очередная публикация в Instagram Ксении Собчак привела ее подписчиков в замешательство, ведь популярная телеведущая и политик была запечатлена в свадебном платье.

«Пришло Время Перемен! Готовлюсь!», - подписала фото Ксения.

Ксения Собчак опять надела свадебное платье

Пользователи тут же начали гадать, что бы это значило, и самым смелым предположением было расторжение брака с Максимом Виторганом.

Однако все оказалось намного позитивнее. Просто Ксения Собчак была приглашена на свадьбу подруги, где был заявлен необычный дресс-код – все гости должны были быть одеты в подвенечные наряды.

Напомним, что бракосочетание Ксении Собчак и Максима Виторгана состоялось в феврале 2013 года и молодожены предпочли не афиширование это мероприятие.

Ксения Собчак опять надела свадебное платье

О готовящемся событии знали только самые близкие родственники, тогда как все остальные немногочисленные гости были приглашены якобы на допремьерный показ фильма «Фитиль».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:18
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