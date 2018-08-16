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Новая песня «Океана Эльзы» вызвала восторг у фанатов Вакарчука

Накануне известная украинская группа «Океан Эльзы» выпустила новую песню под названием «Скiльки нас» (Сколько нас). Композиция вызвала восторг у фанатов Святослава Вакарчука, бессменного лидера музыкального коллектива.


Новая песня «Океана Эльзы» вызвала восторг у фанатов Вакарчука

Для «ОЭ» это стал третий сингл в 2018 году. Комментируя песню, музыканты не стали описывать ее содержание, призвав слушателей самим решить, о чем в ней поется. Более того, поклонников призвали самостоятельно решить, какой знак поставить в конце названия – вопросительный или восклицательный.

В тексте песни, звучащей на украинском языке, говорится о тех, «кто телом ощущает новое время, кто сжимает кулаки, кто проснулся и не спит...». Автор слов выразил веру в то, что настанет утро, которое даст всем свободу и избавит от неправды.

Фанатам так понравился патриотичный характер новой композиции, что некоторые даже предложили Вакарчуку баллотироваться на пост президента Украины, выборы которого должны состояться весной будущего года.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:40
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