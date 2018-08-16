Новая песня «Океана Эльзы» вызвала восторг у фанатов Вакарчука
Накануне известная украинская группа «Океан Эльзы» выпустила новую песню под названием «Скiльки нас» (Сколько нас). Композиция вызвала восторг у фанатов Святослава Вакарчука, бессменного лидера музыкального коллектива.
Для «ОЭ» это стал третий сингл в 2018 году. Комментируя песню, музыканты не стали описывать ее содержание, призвав слушателей самим решить, о чем в ней поется. Более того, поклонников призвали самостоятельно решить, какой знак поставить в конце названия – вопросительный или восклицательный.
В тексте песни, звучащей на украинском языке, говорится о тех, «кто телом ощущает новое время, кто сжимает кулаки, кто проснулся и не спит...». Автор слов выразил веру в то, что настанет утро, которое даст всем свободу и избавит от неправды.
Фанатам так понравился патриотичный характер новой композиции, что некоторые даже предложили Вакарчуку баллотироваться на пост президента Украины, выборы которого должны состояться весной будущего года.
Для «ОЭ» это стал третий сингл в 2018 году. Комментируя песню, музыканты не стали описывать ее содержание, призвав слушателей самим решить, о чем в ней поется. Более того, поклонников призвали самостоятельно решить, какой знак поставить в конце названия – вопросительный или восклицательный.
В тексте песни, звучащей на украинском языке, говорится о тех, «кто телом ощущает новое время, кто сжимает кулаки, кто проснулся и не спит...». Автор слов выразил веру в то, что настанет утро, которое даст всем свободу и избавит от неправды.
Фанатам так понравился патриотичный характер новой композиции, что некоторые даже предложили Вакарчуку баллотироваться на пост президента Украины, выборы которого должны состояться весной будущего года.