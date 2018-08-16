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Виталина Цымбалюк-Романовская завела нового мужчину, считает экстрасенс

Бывшая жена Армена Джигарханяна не одна. У Виталины Цымбалюк-Романовской точно имеется мужчина, о чем заявила известная ясновидящая-экстрасенс Марианна Абравитова.

Виталина Цымбалюк-Романовская завела нового мужчину, считает экстрасенс

Конфликт бывших супругов перешел в скрытую фазу, когда на публике они говорят о прощении, но внутри их гложет взаимная неприязнь, доходящая до ненависти. По мнению Абравитовой, Джигарханян и Цымбалюк-Романовская никогда не смогут воссоединиться. То, что обсуждается в СМИ, является только вершиной айсберга, малой частью от более глубоких, страшных и грязных подробностей этих отношений.

Ясновидящая убеждена, что впереди у экс-супругов еще много судебных разборок, поскольку ни один из них не хочет уступать и пяди своих прав. Готовность Виталины простить мужа - это только «ангельская» позиция для публики, желание выглядеть лучше, чем ты есть на самом деле.

В реальности у Цымбалюк-Романовской давно есть мужчина, а Джигарханян для нее только отыгранная карта. Экстрасенс назвала ее «человеком огромных талантов, способным ради наживы идти по головам».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:15
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