Goldgenie открыла предзаказ на золотой iPhone XS

Несмотря на столь интригующее название, эксперты сходятся во мнении, что особенностью новой модели является лишь использование драгоценного металла на корпусе гаджета. Тогда как, сама компания никакого отношения к американскому бренду не имеет. Тот факт, что модель назвали iPhone XS совершенно не связано с тем, что в устройстве добавят те или иные функции. Таким образом, обозначение нового золотого смартфона – это лишь личное пожелание компании, выполнившей столь дорогую модернизацию корпуса популярного смартфона iPhone.Тем, кто все же заинтересуется iPhone XS в золотом корпусе следует знать, что модель поставляется с 256 гигабайтами встроенной памяти. Приобрести новинку можно за 113 тысяч долларов, что более, чем в 100 раз больше, чем традиционное исполнение популярного гаджета. Вместе с тем, уже к сентябрю американский гигант намерен порадовать поклонников тремя новыми устройствами, о которых можно будет узнать лишь в ходе официальной премьеры.