Volkswagen представит на автосалоне в Москве шесть новинок

В частности, участники долгожданного мероприятия смогут рассмотреть обновленный вседорожник Touareg, Arteon, улучшенный кроссовер Tiguan, массивный внедорожник Teramont и некоторые другие премьеры. Вместе с тем, уже сейчас россияне имеют возможность оформить предварительный заказ на новый кроссовер Tiguan. Самая скромная комплектация оценена производителем в 3,39 миллиона рублей.Что касается Teramont, то данный крупный внедорожник имеет 2-литровый бензиновый мотор с мощностью 220 л.с. Однако покупателям в России, в том числе, предложат приобрести модификацию с 280-сильным агрегатом. Пока в руководстве немецкого бренда выдерживают паузу относительно новинок, надеясь максимально заинтриговать публику перед масштабным показом одновременно нескольких новых моделей. Несмотря на то, что немецкий гигант VW располагает и другими новинками, однако они пока остаются недоступными для российского рынка.