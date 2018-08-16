60 лет назад была открыта Аллея славы в Голливуде

По первоначальной задумке, Аллея славы представляла собой рекламный проект, который должен был привлекать внимание туристов к американской киноиндустрии. Для этого каждая знаменитость получала свою собственную звезду, правда, не на небе, а на тротуаре.С тех пор утекло много воды. Сейчас Аллея славы растянулась на пятнадцать кварталов Голливудского бульвара и на три квартала Вайн-стрит. С двух сторон улицы разместились более 2,5 тысяч пятиконечных звезд, на которых красуются имена актеров, продюсеров, музыкантов и даже реальных и вымышленных персонажей из фильмов. Сюда же вошли несколько политиков, чье влияние оказало положительный эффект на развитии Голливуда.Нужно отметить, что появление новой звезды на Аллее славы не случатся, если эта идея не понравилась знаменитости. Например, Джулия Робертс и Клинт Иствуд категорически отказались от подобной чести, поэтому звезд с их именем там нельзя найти.