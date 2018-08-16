Пережившая развод Анфиса Чехова дала совет, как справиться с изменой

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 14 Авг 2018 в 1:26 PDT

В последнее время российский шоубиз захлестнула волна разводов. Петросян и Степаненко, Дакота и Соколовский, Матильда и Сергей Шнуровы – такие известные медийные личности не сочли нужным сохранять видимость отношений и приняли решение расторгнуть брак.В свое время ушла от мужа и Анфиса Чехова, которой часто задают вопросы о том, как она сумела пережить тот непростой период в своей жизни. И теледива посвятила этой теме внушительный пост в Instagram, чем спровоцировала бурные обсуждения в фанатской среде.По мнению Анфисы Чеховой, бессмысленно бежать от боли и страданий. Нужно все это пережить, осмыслить ради того, чтобы жить дальше. Бегство не решает проблемы, а загоняет ее в глубины подсознания, откуда она будет влиять на всю оставшуюся жизнь.Телеведущая призвала своих поклонников «разрешить себе окунуться в переживания с головой, побыть раздавленной, удрученной, слабой, дать себе максимум понимания, заботы и утешения - боль, как туман, начнет потихоньку рассеиваться». Только так можно превратить страдания в лестницу для новых свершений, убежденно заявила Анфиса Чехова.