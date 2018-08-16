Ксения Бородина считает, что зазвездившаяся Ольга Бузова может больно упасть

В преддверии премьеры свое отношение к коллеге высказала Ксения Бородина, которая вполне довольна своей должностью и не собирается взлетать выше головы.Бородина не стремится достигать новых вершин, как ее коллеги Ольга Бузова и Ксения Собчак, так как боится, что падение будет слишком болезненным.Таким образом, Ксения намекнула поклонникам, что Бузову неминуемо ждет крах карьеры, тогда как она останется на своем прежнем месте.При этом Бородина заверяет всех, что ее с Бузовой связывает исключительно профессия и ни о какой дружбе речи не идет.