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Ксения Бородина считает, что зазвездившаяся Ольга Бузова может больно упасть

Уже скоро на канале ТНТ выйдет в эфир новое шоу «Бородина против Бузовой», где самые популярные ведущие «Дом-2» сойдутся в противостоянии.

В преддверии премьеры свое отношение к коллеге высказала Ксения Бородина, которая вполне довольна своей должностью и не собирается взлетать выше головы.

Ксения Бородина считает, что зазвездившаяся Ольга Бузова может больно упасть

Бородина не стремится достигать новых вершин, как ее коллеги Ольга Бузова и Ксения Собчак, так как боится, что падение будет слишком болезненным.

Таким образом, Ксения намекнула поклонникам, что Бузову неминуемо ждет крах карьеры, тогда как она останется на своем прежнем месте.

Ксения Бородина считает, что зазвездившаяся Ольга Бузова может больно упасть

При этом Бородина заверяет всех, что ее с Бузовой связывает исключительно профессия и ни о какой дружбе речи не идет.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:15
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