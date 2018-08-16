Зрители шокированы сморщенными подмышками и волосатыми ногами Ольги Бузовой

Истинные фанаты Бузовой считают ее красавицей и умницей, но как заметили хейтеры, без фотошопа Ольга выглядит уже не так привлекательно.При ближайшем рассмотрении, на «натуральных» фотографиях, антифанаты заметили некрасивые сморщенные подмышки знаменитости, которые никак не могут относиться к молодой женщине.Помимо этого злопыхатели «откопали» фото, где Ольга Бузова забыла о депиляции выше колен и на снимке видны золотистые волоски на ногах певицы.Пользователи, не относящиеся к когорте почитателей красоты и таланта Ольги Бузовой, отмечают, что женщина стремительно увядает, так как и шея и другие части тела звезды уже давно не первой свежести.