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Зрители шокированы сморщенными подмышками и волосатыми ногами Ольги Бузовой

Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова сегодня известна также и как певица и как бизнес-вумен, что вознесло ее на пик популярности отечественного шоу-бизнеса.

Истинные фанаты Бузовой считают ее красавицей и умницей, но как заметили хейтеры, без фотошопа Ольга выглядит уже не так привлекательно.

Зрители шокированы сморщенными подмышками и волосатыми ногами Ольги Бузовой


При ближайшем рассмотрении, на «натуральных» фотографиях, антифанаты заметили некрасивые сморщенные подмышки знаменитости, которые никак не могут относиться к молодой женщине.

Помимо этого злопыхатели «откопали» фото, где Ольга Бузова забыла о депиляции выше колен и на снимке видны золотистые волоски на ногах певицы.

Зрители шокированы сморщенными подмышками и волосатыми ногами Ольги Бузовой

Пользователи, не относящиеся к когорте почитателей красоты и таланта Ольги Бузовой, отмечают, что женщина стремительно увядает, так как и шея и другие части тела звезды уже давно не первой свежести.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:50
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