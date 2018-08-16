АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизни нет: Астрономы не обнаружили в Омега Центавре экзопланет
EUR 75.23 USD 66.38
Курс валют на 16.08.2018

Ольгу Бузову и Ксению Бородину раскритиковали за недавний эфир «Дом-2»

Пилотный выпуск программы «Бородина против Бузовой» стартовал еще в начале июля и сразу же был раскритикован как зрителями, так и коллегами по телевизионному цеху.

Теперь же обеих ведущих «Дом-2» зрители раскритиковали, посмотрев даже не эфир, а его анонс.

Ольгу Бузову и Ксению Бородину раскритиковали за недавний эфир «Дом-2»

Однако несмотря на критику со всех сторон шоу получило «красный свет», и теперь противостояние Ольги и Ксении зрители могут наблюдать ежедневно.

Напомним, что критика коснулась не только самого содержания программы, но и задумки в целом.

Ольгу Бузову и Ксению Бородину раскритиковали за недавний эфир «Дом-2»

К примеру, экс-участник телестройки Май Абрикосов указал на обилие красного цвета в эфире. Обе ведущие облачены в красные платья, которые просто теряются на фоне такой же красной студии и утомляют зрителя.

Впрочем, сколько бы не ругали новое шоу, под его эфиры выделили «золотое время» для рекламодателей, а «Дом-2» получил пятый эфир в день.

Ольгу Бузову и Ксению Бородину раскритиковали за недавний эфир «Дом-2»

Многие не исключают, что ругая шоу в Сети, критики только поднимают рейтинги программы «Бородина против Бузовой».

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:43
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители шокированы сморщенными подмышками и
Ольгу Бузову и Ксению Бородину раскритиковали за
Известны подробности раздела имущества Дакоты и
Хлои Кардашьян показала подросшую дочь
Голливуд заинтересовался 17-летней дочерью Ренаты
Супруг Ксении Бородиной экстренно вызвал себе
Евгений Петросян ради молодой избранницы
Вера Брежнева напугала фанатов чрезмерной худобой
Тимати в новой песне рассказал о своих отношениях
Матильда Шнурова показала свидетельство о разводе
Ученые РАН и NASA вместе работают над
Жених Марины Тристановны уверен, что Тата и
Елена Хромина готовится к открытию своей первой
Виталий Милонов резко высказался об изменах Влада
Мария Максакова не пустила в дом мать погибшего
Отходы пивоварения пригодятся для строительства
По мнению ученых, осы и пчелы узнают людей в лицо
Маргарита Марсо показала подписчикам, с каким
Появились слухи, что Марго Овсянникова беременна
NASA давно готовится к сражению с Нибиру, после
После просмотра нового видео зрители «Дома-2»
Врачи: Боль в горле может оказаться хламидийным
С 2020 года начнется крах цивилизации,
В Филиппинах попавший на видео призрак едва не
Автору хитов Григория Лепса и Лолиты грозит
Астрономы обнаружили колоссальную «галактическую
Американец нашел в своем доме загадочный кокон
Toyota повысила цены для России на авто Camry,
Мальчик-индиго требует построить в Австралии
В Турции отдыхающие сняли на камеру взрыв НЛО
Просмотреть все новости