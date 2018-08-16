Ольгу Бузову и Ксению Бородину раскритиковали за недавний эфир «Дом-2»
Пилотный выпуск программы «Бородина против Бузовой» стартовал еще в начале июля и сразу же был раскритикован как зрителями, так и коллегами по телевизионному цеху.
Теперь же обеих ведущих «Дом-2» зрители раскритиковали, посмотрев даже не эфир, а его анонс.
Однако несмотря на критику со всех сторон шоу получило «красный свет», и теперь противостояние Ольги и Ксении зрители могут наблюдать ежедневно.
Напомним, что критика коснулась не только самого содержания программы, но и задумки в целом.
К примеру, экс-участник телестройки Май Абрикосов указал на обилие красного цвета в эфире. Обе ведущие облачены в красные платья, которые просто теряются на фоне такой же красной студии и утомляют зрителя.
Впрочем, сколько бы не ругали новое шоу, под его эфиры выделили «золотое время» для рекламодателей, а «Дом-2» получил пятый эфир в день.
Многие не исключают, что ругая шоу в Сети, критики только поднимают рейтинги программы «Бородина против Бузовой».
Теперь же обеих ведущих «Дом-2» зрители раскритиковали, посмотрев даже не эфир, а его анонс.
Однако несмотря на критику со всех сторон шоу получило «красный свет», и теперь противостояние Ольги и Ксении зрители могут наблюдать ежедневно.
Напомним, что критика коснулась не только самого содержания программы, но и задумки в целом.
К примеру, экс-участник телестройки Май Абрикосов указал на обилие красного цвета в эфире. Обе ведущие облачены в красные платья, которые просто теряются на фоне такой же красной студии и утомляют зрителя.
Впрочем, сколько бы не ругали новое шоу, под его эфиры выделили «золотое время» для рекламодателей, а «Дом-2» получил пятый эфир в день.
Многие не исключают, что ругая шоу в Сети, критики только поднимают рейтинги программы «Бородина против Бузовой».