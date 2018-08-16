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Известны подробности раздела имущества Дакоты и Соколовского

Стали известны некоторые подробности о том, как Влад Соколовский и Рита Дакота делят совместное имущество после развода. Оба исполнителя настроены на мирное расставание.

Известны подробности раздела имущества Дакоты и Соколовского

По информации от адвоката Риты Дакоты Екатерины Гордон, ее клиентка планирует разделить имущество поровну. В настоящее время идут активные переговоры с целью подписания сразу трех соглашений, касающихся алиментов, раздела имущества и порядка обращения с ребенком и определением его места жительства.

По основным моментам оба бывших супруга не имеют разногласий. Но некоторые споры могут возникнуть вокруг двух квартир в жилом комплексе «Савеловский-Сити». Адвокат пояснил, что ради переезда Влада Соколовского с этой жилплощади Рита Дакота согласна пойти на внушительную компенсацию.

При хорошем стечении обстоятельств мировое соглашение будет подписано уже на днях, а в качестве подарка Рита может отдать Владу видеоблог на хостинге YouTube, приносивший немало доходов.

О грядущем разводе звездной четы стало известно в начале августа. Рита Дакота обвинила Влада Соколовского в многочисленных изменах и предательстве.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:33
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