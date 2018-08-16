Известны подробности раздела имущества Дакоты и Соколовского

По информации от адвоката Риты Дакоты Екатерины Гордон, ее клиентка планирует разделить имущество поровну. В настоящее время идут активные переговоры с целью подписания сразу трех соглашений, касающихся алиментов, раздела имущества и порядка обращения с ребенком и определением его места жительства.По основным моментам оба бывших супруга не имеют разногласий. Но некоторые споры могут возникнуть вокруг двух квартир в жилом комплексе «Савеловский-Сити». Адвокат пояснил, что ради переезда Влада Соколовского с этой жилплощади Рита Дакота согласна пойти на внушительную компенсацию.При хорошем стечении обстоятельств мировое соглашение будет подписано уже на днях, а в качестве подарка Рита может отдать Владу видеоблог на хостинге YouTube, приносивший немало доходов.О грядущем разводе звездной четы стало известно в начале августа. Рита Дакота обвинила Влада Соколовского в многочисленных изменах и предательстве.