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Голливуд заинтересовался 17-летней дочерью Ренаты Литвиновой

Голливудские режиссеры заинтересовались 17-летней дочерью Ренаты Литвиновой Ульяной Добровской. Юная красавица восхищает публику своей природной привлекательностью, и многие пророчат ей большое будущее в модельном и актерском бизнесе.

Голливуд заинтересовался 17-летней дочерью Ренаты Литвиновой

Ульяна Добровская появилась на свет в браке Ренаты Литвиновой и предпринимателя Леонида Добровского. Девушка редко видит свою мать, поскольку живет во Франции. В Лондоне она занималась изучением искусства и медиа, а теперь хочет уехать учиться в бельгийский университет.

Первый кинодебют Ульяны Добровской состоялся, когда девочке было восемь лет. Сейчас она активно снимается в фотосессиях, принимает участие в показах мод. Российские поклонники все чаще называют ее новой Анастасией Вертинской, но в Голливуде нашли другое сравнение.

Недавно продюсер фильма «Обитель зла» Джереми Болт сравнил дочь Ренаты Литвиновой с молодой Милой Йовович. По мнению профессионала, эта девушка сможет многого добиться в своей жизни, поскольку за ее внешней трогательностью видна порода и внутренняя сила А поскольку Голливуд нуждается в притоке свежей крови, то при желании Ульяна Добровская сможет сделать грандиозную карьеру, убежден Джереми Болт.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:18
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