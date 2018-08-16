Голливуд заинтересовался 17-летней дочерью Ренаты Литвиновой

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 6 Авг 2018 в 8:48 PDT

Ульяна Добровская появилась на свет в браке Ренаты Литвиновой и предпринимателя Леонида Добровского. Девушка редко видит свою мать, поскольку живет во Франции. В Лондоне она занималась изучением искусства и медиа, а теперь хочет уехать учиться в бельгийский университет.Первый кинодебют Ульяны Добровской состоялся, когда девочке было восемь лет. Сейчас она активно снимается в фотосессиях, принимает участие в показах мод. Российские поклонники все чаще называют ее новой Анастасией Вертинской, но в Голливуде нашли другое сравнение.Недавно продюсер фильма «Обитель зла» Джереми Болт сравнил дочь Ренаты Литвиновой с молодой Милой Йовович. По мнению профессионала, эта девушка сможет многого добиться в своей жизни, поскольку за ее внешней трогательностью видна порода и внутренняя сила А поскольку Голливуд нуждается в притоке свежей крови, то при желании Ульяна Добровская сможет сделать грандиозную карьеру, убежден Джереми Болт.