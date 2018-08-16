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Супруг Ксении Бородиной экстренно вызвал себе «скорую помощь»

Популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала своим подписчикам, что ее супруг Курбан Омаров вынужден был обратиться за медицинской помощью из-за внезапно ухудшившегося самочувствия.

По словам Ксении, у Курбана резко поднялась температура, что вызвало немалое беспокойство у мужчины.

Супруг Ксении Бородиной экстренно вызвал себе «скорую помощь»

Предполагается, что неизвестный вирус Курбан подхватил во время отдыха в Турции, откуда недавно вернулась вся семья Бородиной.

Супруг Ксении Бородиной экстренно вызвал себе «скорую помощь»

Как многие мужчины, Омаров слишком переживает за свое здоровье и любит жаловаться на любое недомогание.

Супруг Ксении Бородиной экстренно вызвал себе «скорую помощь»

Врачи приехали оперативно и оказали необходимую помощь. Нужно отметить, что к здоровью своих детей Бородина относится более внимательно и регулярно подвергает их необходимым обследованиям.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:50
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