Супруг Ксении Бородиной экстренно вызвал себе «скорую помощь»

По словам Ксении, у Курбана резко поднялась температура, что вызвало немалое беспокойство у мужчины.Предполагается, что неизвестный вирус Курбан подхватил во время отдыха в Турции, откуда недавно вернулась вся семья Бородиной.Как многие мужчины, Омаров слишком переживает за свое здоровье и любит жаловаться на любое недомогание.Врачи приехали оперативно и оказали необходимую помощь. Нужно отметить, что к здоровью своих детей Бородина относится более внимательно и регулярно подвергает их необходимым обследованиям.