Супруг Ксении Бородиной экстренно вызвал себе «скорую помощь»
Популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала своим подписчикам, что ее супруг Курбан Омаров вынужден был обратиться за медицинской помощью из-за внезапно ухудшившегося самочувствия.
По словам Ксении, у Курбана резко поднялась температура, что вызвало немалое беспокойство у мужчины.
Предполагается, что неизвестный вирус Курбан подхватил во время отдыха в Турции, откуда недавно вернулась вся семья Бородиной.
Как многие мужчины, Омаров слишком переживает за свое здоровье и любит жаловаться на любое недомогание.
Врачи приехали оперативно и оказали необходимую помощь. Нужно отметить, что к здоровью своих детей Бородина относится более внимательно и регулярно подвергает их необходимым обследованиям.
По словам Ксении, у Курбана резко поднялась температура, что вызвало немалое беспокойство у мужчины.
Предполагается, что неизвестный вирус Курбан подхватил во время отдыха в Турции, откуда недавно вернулась вся семья Бородиной.
Как многие мужчины, Омаров слишком переживает за свое здоровье и любит жаловаться на любое недомогание.
Врачи приехали оперативно и оказали необходимую помощь. Нужно отметить, что к здоровью своих детей Бородина относится более внимательно и регулярно подвергает их необходимым обследованиям.