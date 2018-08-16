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Евгений Петросян ради молодой избранницы избавился от морщин

Евгений Петросян ради молодой избранницы избавился от морщин. О новом романе сатирика недавно рассказал его бывший редактор, при условии, что останется анонимом.

По некоторой информации, в настоящее время юморист увлечён своей 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой. Многие пользователи Сети отмечают, что она напоминает Елену Степаненко в молодости. Подписчики Евгения Петросяна отмечают, что в последнее время 72-летний артист заметно похорошел, сбросив десяток лет. Есть данные, что сатирик стал посещать косметолога и использовать уколы ботокса.

Евгений Петросян ради молодой избранницы избавился от морщин


К дискуссиям о разводе Петросяна присоединилась и его дочь Викторина, проживающая в Соединённых Штатах, где у неё бизнес по росписи и продаже сувениров. С отцом и мачехой она видится очень редко и не вмешивается в их личную жизнь. По словам Викторины, не частые диалоги с отцом очень формальны.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:40
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