Евгений Петросян ради молодой избранницы избавился от морщин

По некоторой информации, в настоящее время юморист увлечён своей 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой. Многие пользователи Сети отмечают, что она напоминает Елену Степаненко в молодости. Подписчики Евгения Петросяна отмечают, что в последнее время 72-летний артист заметно похорошел, сбросив десяток лет. Есть данные, что сатирик стал посещать косметолога и использовать уколы ботокса.К дискуссиям о разводе Петросяна присоединилась и его дочь Викторина, проживающая в Соединённых Штатах, где у неё бизнес по росписи и продаже сувениров. С отцом и мачехой она видится очень редко и не вмешивается в их личную жизнь. По словам Викторины, не частые диалоги с отцом очень формальны.