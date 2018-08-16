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Вера Брежнева напугала фанатов чрезмерной худобой

Известная украинская певица Вера Брежнева напугала фанатов чрезмерной худобой. Она поделилась новой фотографией в Instagram, чем привела подписчиков в полное недоумение.

Вера Брежнева напугала фанатов чрезмерной худобой

Накануне Вера Брежнева выложила в Сеть снимок, на котором, по ее собственному выражению, остались только глаза. В кадре звезда позирует в экстравагантном черном костюме с одним оголенным плечом. Ее волосы распущены, а из украшений бросаются в глаза крупные эффектные серьги-клипсы.

Преданные поклонники не смогли остаться равнодушными к такой красоте и принялись расхваливать свою любимицу за изысканность образа и женственную привлекательность. Но многие обратили внимание на то, какой худенькой выглядит Вера. Прозвучало даже предположение, что ей угрожает анорексия.

«Потрясающая! Красотка и богиня!», «Неужели такая худоба -это красота?», «Верунь, ты и так хороша, не худей так сильно», «Вера, вы выглядите великолепно», «Чет исхудала бедная)))», - пишут в Сети.

Другие попросили у Веры Брежневой поделиться диетой, с помощью которой можно так сильно похудеть. Но певица не стала комментировать подобные реплики.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:35
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