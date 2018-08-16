«Потрясающая! Красотка и богиня!», «Неужели такая худоба -это красота?», «Верунь, ты и так хороша, не худей так сильно», «Вера, вы выглядите великолепно», «Чет исхудала бедная)))», - пишут в Сети.

Известная украинская певица Вера Брежнева напугала фанатов чрезмерной худобой. Она поделилась новой фотографией в Instagram, чем привела подписчиков в полное недоумение.Накануне Вера Брежнева выложила в Сеть снимок, на котором, по ее собственному выражению, остались только глаза. В кадре звезда позирует в экстравагантном черном костюме с одним оголенным плечом. Ее волосы распущены, а из украшений бросаются в глаза крупные эффектные серьги-клипсы.Преданные поклонники не смогли остаться равнодушными к такой красоте и принялись расхваливать свою любимицу за изысканность образа и женственную привлекательность. Но многие обратили внимание на то, какой худенькой выглядит Вера. Прозвучало даже предположение, что ей угрожает анорексия.Другие попросили у Веры Брежневой поделиться диетой, с помощью которой можно так сильно похудеть. Но певица не стала комментировать подобные реплики.