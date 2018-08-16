Матильда Шнурова показала свидетельство о разводе
Матильда Шнурова показала свидетельство о разводе с Сергеем Шнуровым. Преданные фанатки лидера группы «Ленинград» пришли в полный восторг: их кумир официально стал холостяком.
Об очередном разводе 45-летнего Сергея Шнурова стало известно минувшей весной, а 15 августа теперь уже бывшие супруги получили на руки документы из ЗАГСа, подтверждающие этот факт. Расставание произошло довольно быстро, поскольку у Шнуровых не было совместных детей, а совместно нажитое имущество они поделили без особых переживаний.
Чтобы расставить все точки над «и», Матильда Шнурова выложила в Instagram фото свидетельства о разводе и попросила уважать чужую личную жизнь. Она подчеркнула, что раздел имущества прошел по обоюдному согласию, и брак с Сергеем Шнуровым расторгнут официально.
Поклонники обратили внимание на то, что после развода Матильда оставила себе фамилию мужа, а не стала возвращать свою девичью фамилию Мозговая.
Ранее Сергей Шнуров был женат на Марии Исмагиловой, от которой на свет появилась дочь Серафима. Второй его супругой была Светлана Костицына, родившая сына Аполлона.
Об очередном разводе 45-летнего Сергея Шнурова стало известно минувшей весной, а 15 августа теперь уже бывшие супруги получили на руки документы из ЗАГСа, подтверждающие этот факт. Расставание произошло довольно быстро, поскольку у Шнуровых не было совместных детей, а совместно нажитое имущество они поделили без особых переживаний.
Чтобы расставить все точки над «и», Матильда Шнурова выложила в Instagram фото свидетельства о разводе и попросила уважать чужую личную жизнь. Она подчеркнула, что раздел имущества прошел по обоюдному согласию, и брак с Сергеем Шнуровым расторгнут официально.
Поклонники обратили внимание на то, что после развода Матильда оставила себе фамилию мужа, а не стала возвращать свою девичью фамилию Мозговая.
Ранее Сергей Шнуров был женат на Марии Исмагиловой, от которой на свет появилась дочь Серафима. Второй его супругой была Светлана Костицына, родившая сына Аполлона.