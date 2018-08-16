Матильда Шнурова показала свидетельство о разводе

Об очередном разводе 45-летнего Сергея Шнурова стало известно минувшей весной, а 15 августа теперь уже бывшие супруги получили на руки документы из ЗАГСа, подтверждающие этот факт. Расставание произошло довольно быстро, поскольку у Шнуровых не было совместных детей, а совместно нажитое имущество они поделили без особых переживаний.Чтобы расставить все точки над «и», Матильда Шнурова выложила в Instagram фото свидетельства о разводе и попросила уважать чужую личную жизнь. Она подчеркнула, что раздел имущества прошел по обоюдному согласию, и брак с Сергеем Шнуровым расторгнут официально.Поклонники обратили внимание на то, что после развода Матильда оставила себе фамилию мужа, а не стала возвращать свою девичью фамилию Мозговая.Ранее Сергей Шнуров был женат на Марии Исмагиловой, от которой на свет появилась дочь Серафима. Второй его супругой была Светлана Костицына, родившая сына Аполлона.