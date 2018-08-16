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Матильда Шнурова показала свидетельство о разводе

Матильда Шнурова показала свидетельство о разводе с Сергеем Шнуровым. Преданные фанатки лидера группы «Ленинград» пришли в полный восторг: их кумир официально стал холостяком.

Матильда Шнурова показала свидетельство о разводе

Об очередном разводе 45-летнего Сергея Шнурова стало известно минувшей весной, а 15 августа теперь уже бывшие супруги получили на руки документы из ЗАГСа, подтверждающие этот факт. Расставание произошло довольно быстро, поскольку у Шнуровых не было совместных детей, а совместно нажитое имущество они поделили без особых переживаний.

Чтобы расставить все точки над «и», Матильда Шнурова выложила в Instagram фото свидетельства о разводе и попросила уважать чужую личную жизнь. Она подчеркнула, что раздел имущества прошел по обоюдному согласию, и брак с Сергеем Шнуровым расторгнут официально.

Матильда Шнурова показала свидетельство о разводе

Поклонники обратили внимание на то, что после развода Матильда оставила себе фамилию мужа, а не стала возвращать свою девичью фамилию Мозговая.

Ранее Сергей Шнуров был женат на Марии Исмагиловой, от которой на свет появилась дочь Серафима. Второй его супругой была Светлана Костицына, родившая сына Аполлона.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:27
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