Тимати в новой песне рассказал о своих отношениях с возлюбленной, дочерью и матерью

Накануне рэпер Тимати отметил свой день рождения, в четь этого события певец выпустил новую песню и клип. В своём произведении звезда рассказал об отношениях с возлюбленной, дочерью и своей мамой.



15 августа рэперу исполнилось 35 лет, в связи с этим он упоминул в новой песне тему своих отношений с Анастасией Решетовой, с которой он стал встречаться после расставания с красавицей Алёной Шишковой, родившей ему дочь Алису. Недавно Тимати отдыхал на яхте с бывшей возлюбленной, дочкой и своей нынешней девушкой.



В новом клипе рэпер снял свою наследницу Алису, где девочка одета в чёрное пышное платье, а на её голове диадема. Главными строчками в новой композиции стали те, где артист упоминает о своей свадьбе. Теперь они гадают станет ли его супругой Анастасия Решетова.



Однако мать Тимати недавно дала понять, что к избраннице сына у неё не совсем тёплые отношения. Под постом Решетовой кто-то из пользователь написал, что она стала популярной только из-за отношений с Тимати. Позднее многие заметили, что именно этот комментарий «лайкнула» Симона Юнусова.



