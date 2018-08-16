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Ученые РАН и NASA вместе работают над экспериментом SIRIUS

Ученые РАН и NASA вместе работают над экспериментом SIRIUS, целью которого является научно-исследовательская работа, связанная с имитацией четырехмесячного полета на Луну.

Ученые РАН и NASA вместе работают над экспериментом SIRIUS


В будущем пилоты космических кораблей столкнутся с проблемами, касающимися выхода аппаратов за радиационные пояса Земли, а также с медико-биологическими последствиями, вызванными длительными автономными полетами. Чтобы заранее выявить возможные проблемы и подготовить исследователей к путешествиям в дальний космос, был создан проект SIRIUS, участниками которого стали российские и американские эксперты.

SIRIUS представляет собой серию экспериментов, проводимых на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН и рассчитанных на пять лет. Эти исследования должны помочь с пониманием особенностей работоспособности человека в условиях длительных космических полетов.

Первый эксперимент в рамках проекта SIRIUS благополучно состоялся осенью 2017 года. Условный экипаж был изолирован в особо камере сроком на 17 дней и провел в этих условиях более 60 различных исследовательских работ. Весной 2019 года стартует второй эксперимент, который станет имитацией полета на Луну длительностью четыре месяца.

 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:20
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