Ученые РАН и NASA вместе работают над экспериментом SIRIUS

В будущем пилоты космических кораблей столкнутся с проблемами, касающимися выхода аппаратов за радиационные пояса Земли, а также с медико-биологическими последствиями, вызванными длительными автономными полетами. Чтобы заранее выявить возможные проблемы и подготовить исследователей к путешествиям в дальний космос, был создан проект SIRIUS, участниками которого стали российские и американские эксперты.SIRIUS представляет собой серию экспериментов, проводимых на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН и рассчитанных на пять лет. Эти исследования должны помочь с пониманием особенностей работоспособности человека в условиях длительных космических полетов.Первый эксперимент в рамках проекта SIRIUS благополучно состоялся осенью 2017 года. Условный экипаж был изолирован в особо камере сроком на 17 дней и провел в этих условиях более 60 различных исследовательских работ. Весной 2019 года стартует второй эксперимент, который станет имитацией полета на Луну длительностью четыре месяца.