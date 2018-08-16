АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизни нет: Астрономы не обнаружили в Омега Центавре экзопланет
EUR 75.23 USD 66.38
Курс валют на 16.08.2018

Отходы пивоварения пригодятся для строительства домов на Марсе

Отходы пивоварения пригодятся для строительства домов на Марсе, решили специалисты из Колорадского университета. На основе пивного сусла был создан инновационный строительный материал – аэрогель, который сочетает в себе легкость, прочность и высокую теплоизолирующие свойства.

Отходы пивоварения пригодятся для строительства домов на Марсе


Как сообщает издание Nano Energy, аэрогель позволяет в короткий срок возвести твердый каркас с внутренними пустотами, заполненными газом. В этом материале объем полостей достигает 90%, что обуславливает и легкость сырья, и его минимально необходимое количество.

При всех достоинствах, аэрогель не мог похвастаться прозрачностью и выглядел как матовое стекло. Ученым удалось решить эту задачу, когда хаотичность внутренней структуры была заменена на более упорядоченную кристаллическую решетку.

Главный элемент для создания каркаса – целлюлоза, большое количество которой находится в пивном сусле. Это доступное сырье не находит другого применения и идет на утилизацию, поэтому супер-стройматериал для домов марсианских колонистов можно будет получать по очень низкой себестоимости.

Кроме марсианских нужд этот аэрогель мог бы найти применение и на Земле, соглашаются ученые. Его можно с успехом использовать в производстве теплосохраняющих окон, с помощью которых можно избежать перегрева или охлаждения внутренних помещений.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгений Петросян ради молодой избранницы
Вера Брежнева напугала фанатов чрезмерной худобой
Тимати в новой песне рассказал о своих отношениях
Матильда Шнурова показала свидетельство о разводе
Ученые РАН и NASA вместе работают над
Жених Марины Тристановны уверен, что Тата и
Елена Хромина готовится к открытию своей первой
Виталий Милонов резко высказался об изменах Влада
Мария Максакова не пустила в дом мать погибшего
Отходы пивоварения пригодятся для строительства
По мнению ученых, осы и пчелы узнают людей в лицо
Маргарита Марсо показала подписчикам, с каким
Появились слухи, что Марго Овсянникова беременна
NASA давно готовится к сражению с Нибиру, после
После просмотра нового видео зрители «Дома-2»
Врачи: Боль в горле может оказаться хламидийным
С 2020 года начнется крах цивилизации,
В Филиппинах попавший на видео призрак едва не
Автору хитов Григория Лепса и Лолиты грозит
Астрономы обнаружили колоссальную «галактическую
Американец нашел в своем доме загадочный кокон
Toyota повысила цены для России на авто Camry,
Мальчик-индиго требует построить в Австралии
В Турции отдыхающие сняли на камеру взрыв НЛО
Обнародован тайный доклад Пентагона об НЛО,
Все авторские права на персонажей Эдуарда
Полина Диброва столкнулась с неприятностями на
В глазу британки хирурги нашли контактную линзу
Агния Дитковските и Алексей Чадов до сих пор не
Renault начал экспортировать авто из РФ в Монголию
Просмотреть все новости