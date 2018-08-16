Отходы пивоварения пригодятся для строительства домов на Марсе

Как сообщает издание Nano Energy, аэрогель позволяет в короткий срок возвести твердый каркас с внутренними пустотами, заполненными газом. В этом материале объем полостей достигает 90%, что обуславливает и легкость сырья, и его минимально необходимое количество.При всех достоинствах, аэрогель не мог похвастаться прозрачностью и выглядел как матовое стекло. Ученым удалось решить эту задачу, когда хаотичность внутренней структуры была заменена на более упорядоченную кристаллическую решетку.Главный элемент для создания каркаса – целлюлоза, большое количество которой находится в пивном сусле. Это доступное сырье не находит другого применения и идет на утилизацию, поэтому супер-стройматериал для домов марсианских колонистов можно будет получать по очень низкой себестоимости.Кроме марсианских нужд этот аэрогель мог бы найти применение и на Земле, соглашаются ученые. Его можно с успехом использовать в производстве теплосохраняющих окон, с помощью которых можно избежать перегрева или охлаждения внутренних помещений.