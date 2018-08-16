АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизни нет: Астрономы не обнаружили в Омега Центавре экзопланет
EUR 75.23 USD 66.38
Курс валют на 16.08.2018

Виталий Милонов резко высказался об изменах Влада Соколовского

Депутат Виталий Милонов вмешался в скандальный развод Риты Дакоты и Влада Соколовского. Представитель власти резко высказался об изменах неверного певца.

На YouTube-канале «Пушка», ведущим которого выступает Саша Сорокин, Милонов заявил: «Она что не видела за кого выходит замуж? Ведь у него на лбу написано – самец, похотливый кот. Он просто негодяй, если так себя ведёт». Депутата возмущает поведение Соколовского, поэтому он так резко высказался в его адрес.

Многим долгое время казалось, что Влад Соколовский и Рита Дакота идеальная пара, их знакомство произошло на проекте «Фабрика звёзд», но встречаться они стали немного позднее. В 2015 году пара сыграла роскошную свадьбу, а в конце 2017 года у них родилась дочь Мия. Недавно Рита Дакота заявила, что её муж постоянно ей изменял, предательство любимого человека для девушки стало настоящим ударом. На данный момент супружеская пара делит совместно нажитое имущество.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:55
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгений Петросян ради молодой избранницы
Вера Брежнева напугала фанатов чрезмерной худобой
Тимати в новой песне рассказал о своих отношениях
Матильда Шнурова показала свидетельство о разводе
Ученые РАН и NASA вместе работают над
Жених Марины Тристановны уверен, что Тата и
Елена Хромина готовится к открытию своей первой
Виталий Милонов резко высказался об изменах Влада
Мария Максакова не пустила в дом мать погибшего
Отходы пивоварения пригодятся для строительства
По мнению ученых, осы и пчелы узнают людей в лицо
Маргарита Марсо показала подписчикам, с каким
Появились слухи, что Марго Овсянникова беременна
NASA давно готовится к сражению с Нибиру, после
После просмотра нового видео зрители «Дома-2»
Врачи: Боль в горле может оказаться хламидийным
С 2020 года начнется крах цивилизации,
В Филиппинах попавший на видео призрак едва не
Автору хитов Григория Лепса и Лолиты грозит
Астрономы обнаружили колоссальную «галактическую
Американец нашел в своем доме загадочный кокон
Toyota повысила цены для России на авто Camry,
Мальчик-индиго требует построить в Австралии
В Турции отдыхающие сняли на камеру взрыв НЛО
Обнародован тайный доклад Пентагона об НЛО,
Все авторские права на персонажей Эдуарда
Полина Диброва столкнулась с неприятностями на
В глазу британки хирурги нашли контактную линзу
Агния Дитковските и Алексей Чадов до сих пор не
Renault начал экспортировать авто из РФ в Монголию
Просмотреть все новости