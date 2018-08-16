Виталий Милонов резко высказался об изменах Влада Соколовского

Депутат Виталий Милонов вмешался в скандальный развод Риты Дакоты и Влада Соколовского. Представитель власти резко высказался об изменах неверного певца.



На YouTube-канале «Пушка», ведущим которого выступает Саша Сорокин, Милонов заявил: «Она что не видела за кого выходит замуж? Ведь у него на лбу написано – самец, похотливый кот. Он просто негодяй, если так себя ведёт». Депутата возмущает поведение Соколовского, поэтому он так резко высказался в его адрес.



Многим долгое время казалось, что Влад Соколовский и Рита Дакота идеальная пара, их знакомство произошло на проекте «Фабрика звёзд», но встречаться они стали немного позднее. В 2015 году пара сыграла роскошную свадьбу, а в конце 2017 года у них родилась дочь Мия. Недавно Рита Дакота заявила, что её муж постоянно ей изменял, предательство любимого человека для девушки стало настоящим ударом. На данный момент супружеская пара делит совместно нажитое имущество.



