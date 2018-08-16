Мария Максакова не пустила в дом мать погибшего мужа

Только после того, как мать Дениса Вороненкова побывала на кладбище, она смогла поверить в смерть сына. Ранее была версия, что депутат сымитировал преступление, поэтому у его матери была надежда на то, что он жив. Также Людмила Николаевна хотела повидаться с внуком и невесткой. Однако Мария Максакова не позволила свекрови переступить даже порог своего дома, она приказала охранникам остановить женщину перед входной дверью. Мать Вороненкова не понимает, почему невестка с ней так поступила.Однако у Максаковой имеются поводы для нежелания идти на контакт. Изначально Людмила Николаева выступала против брака с певицей, потом имущество Вороненкова досталось другой его супруге, да и в принципе певица со свекровью редко общались. После смерти мужа оперная дива беседовала с женщиной по телефону, затем звонки становились всё реже, а через какое-то время и вовсе прекратились.