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Мария Максакова не пустила в дом мать погибшего мужа

Мария Максакова не пустила на порог своего дома мать Дениса Вороненкова и не разрешила увидеться с внуком. Мать погибшего в Киеве депутата приехала в Украину, чтобы посетить могилу сына, но там женщину ожидало разочарование.

Только после того, как мать Дениса Вороненкова побывала на кладбище, она смогла поверить в смерть сына. Ранее была версия, что депутат сымитировал преступление, поэтому у его матери была надежда на то, что он жив. Также Людмила Николаевна хотела повидаться с внуком и невесткой. Однако Мария Максакова не позволила свекрови переступить даже порог своего дома, она приказала охранникам остановить женщину перед входной дверью. Мать Вороненкова не понимает, почему невестка с ней так поступила.

Мария Максакова не пустила в дом мать погибшего мужа


Однако у Максаковой имеются поводы для нежелания идти на контакт. Изначально Людмила Николаева выступала против брака с певицей, потом имущество Вороненкова досталось другой его супруге, да и в принципе певица со свекровью редко общались. После смерти мужа оперная дива беседовала с женщиной по телефону, затем звонки становились всё реже, а через какое-то время и вовсе прекратились.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:50
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