Жених Марины Тристановны уверен, что Тата и Валера Блюменкранц обязательно помирятся

«Ничего нового не случилось! Да, Валера не муж-добытчик и не домосед. И Тата не жена-домохозяйка, не тихая и покорная. Но разве раньше было иначе? Дайте им время, не поднимайте бурю в стакане! Тем более, если ее там нет, и основание — всего лишь несколько слов сгоряча!», - заявил мужчина.

Тем не менее, наблюдая за тем, как возлюбленные публично поливают друг друга грязью, многие пользователи сомневаются в том, что им удастся сохранить свою семью.А вот жених Марины Тристановны так не считает. По его мнению, на самом деле все не так плохо, как об этом пишут в Сети, и у Таты с Валерой еще есть шанс наладить отношения. Поэтому Александр Ковалевский призвал публику не торопится с выводами, а дать супругам время. Он не сомневается в том, что Блюменкранцы помирятся.Возлюбленный мамы Таты уверен, что буквально через несколько недель эмоции поутихнут и супруги со всем разберутся, а может даже и помирятся.Стоит отметить, что после этих слов у Александра появилось много единомышленников, которые в комментариях к посту написали, что полностью согласны со всем, что сказал Ковалевский, и пожелали Блюменкранцам скорейшего примирения и много лет счастливой семейной жизни.