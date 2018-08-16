Елена Хромина готовится к открытию своей первой художественной мастерской

Сейчас, когда девушке удалось установить душевное равновесие и залечить все те психологические раны, которые появились на реалити-шоу, она снова принялась за любимое дело и даже решила создать свой небольшой бизнес.В микроблоге Лена рассказала, как с головой погрузилась в творчество, набрала команду, которой доверяет, и совсем скоро откроет мастерскую своей мечты, где она вместе с друзьями-художниками будет много рисовать, а после продавать картины.Хромина считает, что может себе позволить жить так, как ей хочется и ни в чем при этом не нуждаться. И эта жизнь абсолютно не противоречит ее таланту и большому желанию творить, а наоборот они тесно связаны и переплетены между собой.Что же касается депрессивного настроения, то, по словам экс-звезды телестройки, это состояние художнику подходит, поскольку он лучше творит. Она заверила, что впредь будет выплескивать свои эмоции в создание картин, а не на своих подписчиков.Пользователям Сети понравилось то, что Лена не стала долго сидеть без дела, зарабатывая лишь на рекламе в соцсетях, а принялась за свое развитие. Они похвалили ее за это, а также пожелали процветания новому бизнесу.