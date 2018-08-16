Появились слухи, что Марго Овсянникова беременна от Артема Сороки

«Артем и Маргарита, я в вас верю! Мой братишка, прости, что написал гадость, что типа есть сомнения в вашей паре! Вы самые искренние и чистые люди! Не, ну серьезно, братишка, ты же знаешь, что я не со зла! Я даже приготовил вам подарок на свадьбу! И спасибо, что назовешь своего будущего сына в честь меня. Это такая радость, поздравляю, Марго и Сорока!», - написал он, чем ввел зрителей телестройки в заблуждение.

Сейчас ребята находятся на Острове любви и делают все для того, чтобы в их чувства поверили. И они уже достигли небольшого успеха в этом.Так, Евгений Маслов, который после предложения Артема написал в своем микроблоге нелицеприятный пост о возлюбленных, на днях признался, что был не прав и даже намекнул на то, что Марго беременна.Дабы выяснить, что же произошло, они отправились на страницы Сороки и Овсянниковой и буквально завалили их вопросами о беременности, однако те пока никак не комментируют эту информацию.Единственное, что сейчас пишет Артем, это признается Марго в любви и рассказывает подписчикам о том, что всегда обнимает свою невесту, дабы та чувствовала, что он в ней нуждается.