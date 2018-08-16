АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизни нет: Астрономы не обнаружили в Омега Центавре экзопланет
EUR 75.23 USD 66.38
Курс валют на 16.08.2018

Появились слухи, что Марго Овсянникова беременна от Артема Сороки

Несколько недель назад в эфире ток-шоу «Пламя любви» участник телепроекта «Дом-2» Артем Сорока сделал предложение руки и сердца Маргарите Овсянниковой и получил ее согласие. И все бы было хорошо, да только мысли о свадьбе омрачают комментарии зрителей, коллег и даже ведущих о фиктивности их отношений.

Сейчас ребята находятся на Острове любви и делают все для того, чтобы в их чувства поверили. И они уже достигли небольшого успеха в этом.
Так, Евгений Маслов, который после предложения Артема написал в своем микроблоге нелицеприятный пост о возлюбленных, на днях признался, что был не прав и даже намекнул на то, что Марго беременна.

Появились слухи, что Марго Овсянникова беременна от Артема Сороки

«Артем и Маргарита, я в вас верю! Мой братишка, прости, что написал гадость, что типа есть сомнения в вашей паре! Вы самые искренние и чистые люди! Не, ну серьезно, братишка, ты же знаешь, что я не со зла! Я даже приготовил вам подарок на свадьбу! И спасибо, что назовешь своего будущего сына в честь меня. Это такая радость, поздравляю, Марго и Сорока!», - написал он, чем ввел зрителей телестройки в заблуждение.

Дабы выяснить, что же произошло, они отправились на страницы Сороки и Овсянниковой и буквально завалили их вопросами о беременности, однако те пока никак не комментируют эту информацию.

Единственное, что сейчас пишет Артем, это признается Марго в любви и рассказывает подписчикам о том, что всегда обнимает свою невесту, дабы та чувствовала, что он в ней нуждается.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 07:21
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгений Петросян ради молодой избранницы
Вера Брежнева напугала фанатов чрезмерной худобой
Тимати в новой песне рассказал о своих отношениях
Матильда Шнурова показала свидетельство о разводе
Ученые РАН и NASA вместе работают над
Жених Марины Тристановны уверен, что Тата и
Елена Хромина готовится к открытию своей первой
Виталий Милонов резко высказался об изменах Влада
Мария Максакова не пустила в дом мать погибшего
Отходы пивоварения пригодятся для строительства
По мнению ученых, осы и пчелы узнают людей в лицо
Маргарита Марсо показала подписчикам, с каким
Появились слухи, что Марго Овсянникова беременна
NASA давно готовится к сражению с Нибиру, после
После просмотра нового видео зрители «Дома-2»
Врачи: Боль в горле может оказаться хламидийным
С 2020 года начнется крах цивилизации,
В Филиппинах попавший на видео призрак едва не
Автору хитов Григория Лепса и Лолиты грозит
Астрономы обнаружили колоссальную «галактическую
Американец нашел в своем доме загадочный кокон
Toyota повысила цены для России на авто Camry,
Мальчик-индиго требует построить в Австралии
В Турции отдыхающие сняли на камеру взрыв НЛО
Обнародован тайный доклад Пентагона об НЛО,
Все авторские права на персонажей Эдуарда
Полина Диброва столкнулась с неприятностями на
В глазу британки хирурги нашли контактную линзу
Агния Дитковските и Алексей Чадов до сих пор не
Renault начал экспортировать авто из РФ в Монголию
Просмотреть все новости