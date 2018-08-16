По мнению ученых, осы и пчелы узнают людей в лицо
Международная группа специалистов, проведя научные изыскания над пчелами и осами, обнаружила: насекомые способны узнавать человека по чертам лица.
Группа немецких, австрийских и французских ученых экспериментально определили, что некоторые насекомые, а именно осы и пчелы, умудряются воспринимать лицо человека единым предметом, при том, что отдельные штрихи на нем они запомнить не способны. Кроме того, ученые заявляют, что эти насекомые распознают людей по чертам лица и такая способность обусловлена сложным строением их головного мозга.
Полученные данные специалисты планируют в будущем применять для усовершенствования искусственного интеллекта.
Группа немецких, австрийских и французских ученых экспериментально определили, что некоторые насекомые, а именно осы и пчелы, умудряются воспринимать лицо человека единым предметом, при том, что отдельные штрихи на нем они запомнить не способны. Кроме того, ученые заявляют, что эти насекомые распознают людей по чертам лица и такая способность обусловлена сложным строением их головного мозга.
Полученные данные специалисты планируют в будущем применять для усовершенствования искусственного интеллекта.
Наука
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 07:40