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По мнению ученых, осы и пчелы узнают людей в лицо

Международная группа специалистов, проведя научные изыскания над пчелами и осами, обнаружила: насекомые способны узнавать человека по чертам лица.

По мнению ученых, осы и пчелы узнают людей в лицо


Группа немецких, австрийских и французских ученых экспериментально определили, что некоторые насекомые, а именно осы и пчелы, умудряются воспринимать лицо человека единым предметом, при том, что отдельные штрихи на нем они запомнить не способны. Кроме того, ученые заявляют, что эти насекомые распознают людей по чертам лица и такая способность обусловлена сложным строением их головного мозга.

Полученные данные специалисты планируют в будущем применять для усовершенствования искусственного интеллекта.

 
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Наука
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 07:40
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