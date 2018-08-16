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После просмотра нового видео зрители «Дома-2» назвали Романа Гриценко хамом

Участник телепроекта «Дом-2» Роман Гриценко продолжает набираться опыта в ведении проектов телестройки. К примеру, в шоу «Пламя любви» он появился в качестве ведущего гораздо больше раз, чем любой другой его коллега по периметру.

Причем в экране молодой человек строит из себя интеллигента, всем улыбается и всячески демонстрирует то, как он переживает за судьбы героев его программы.

После просмотра нового видео зрители «Дома-2» назвали Романа Гриценко хамом

Однако, по мнению зрителей, Рома совсем не относится к той категории людей, которые способны за кого-то переживать или волноваться, да и вообще вежливо себя вести. И доказательством тому послужило видео, которое несколько дней назад появилось в социальной Сети Instagram.

В частности, в данном ролике можно услышать, как Гриценко часто нецензурно выражается и увидеть, как он ведет себя по отношению к своим коллегам.

Причиной такого хамского поведения стало то, что парню было не слишком удобно ехать в автобусе с другими участниками телестройки и он всячески пытался продемонстрировать, что он выше их всех.

После просмотра нового видео зрители «Дома-2» назвали Романа Гриценко хамом

«Как так себя можно вести? Неужели мама с папой совсем ничему не научили?», «Рома, ну реальная свинья», «И он надеется, что Бузова обратит на него внимание?», «Стыдно за Гриценко», «Да уж, такие ведущие там точно не нужны», - выразили свое недовольство зрители «Дома-2».

Стоит отметить, что это далеко не первая ситуация, когда Рома из-за своего поведения отдаляется от возможности стать ведущим. Очень сильно на его будущую карьеру на телевидение повлияла драка с Евгением Масловым, после которой последний едва не лишился глаза.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 07:15
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