После просмотра нового видео зрители «Дома-2» назвали Романа Гриценко хамом

«Как так себя можно вести? Неужели мама с папой совсем ничему не научили?», «Рома, ну реальная свинья», «И он надеется, что Бузова обратит на него внимание?», «Стыдно за Гриценко», «Да уж, такие ведущие там точно не нужны», - выразили свое недовольство зрители «Дома-2».

Причем в экране молодой человек строит из себя интеллигента, всем улыбается и всячески демонстрирует то, как он переживает за судьбы героев его программы.Однако, по мнению зрителей, Рома совсем не относится к той категории людей, которые способны за кого-то переживать или волноваться, да и вообще вежливо себя вести. И доказательством тому послужило видео, которое несколько дней назад появилось в социальной Сети Instagram.В частности, в данном ролике можно услышать, как Гриценко часто нецензурно выражается и увидеть, как он ведет себя по отношению к своим коллегам.Причиной такого хамского поведения стало то, что парню было не слишком удобно ехать в автобусе с другими участниками телестройки и он всячески пытался продемонстрировать, что он выше их всех.Стоит отметить, что это далеко не первая ситуация, когда Рома из-за своего поведения отдаляется от возможности стать ведущим. Очень сильно на его будущую карьеру на телевидение повлияла драка с Евгением Масловым, после которой последний едва не лишился глаза.