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Маргарита Марсо показала подписчикам, с каким негативом ей приходится сталкиваться каждый день

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Марсо давно перестала обращать внимание на критику своих недоброжелателей, однако они никак не могут с этим смириться и продолжают оставлять под ее публикациями негативные комментарии.

Более того, многие из них буквально требуют, чтобы девушка ежедневно рассказывала им о том, как у нее складываются отношения с мужем Павлом, а также о том, как живет маленький Митя, который вынужден жить с отчимом.

Маргарита Марсо показала подписчикам, с каким негативом ей приходится сталкиваться каждый день

Достается от них и маленькой Белле. Несмотря на то, что большинство подписчиков считают девочку очень даже симпатичной, находятся и те, кто считает ее уродом.

Так, несколько дней назад, на своей странице в социальной сети Instagram Рита опубликовала снимок, на котором малышка запечатлена рядом со своей подругой. В итоге хейтеры не заставили себя долго ждать и написали оскорбительный комментарий не только в адрес Беллы, но и в адрес стоящей рядом с ней девочки.

Маргарита Марсо показала подписчикам, с каким негативом ей приходится сталкиваться каждый день

В частности, одна из подписчиц Марсо заявила, что на фоне непривлекательной подруги, Белла выглядит не такой уж и «страшной».

Молодую маму возмутило такое хамство и она выставила этот комментарий на всеобщее обозрение, дабы другие ее подписчики видели, с каким негативом ей приходится сталкиваться каждый день.

Маргарита Марсо показала подписчикам, с каким негативом ей приходится сталкиваться каждый день

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 07:30
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