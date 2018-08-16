Маргарита Марсо показала подписчикам, с каким негативом ей приходится сталкиваться каждый день

Более того, многие из них буквально требуют, чтобы девушка ежедневно рассказывала им о том, как у нее складываются отношения с мужем Павлом, а также о том, как живет маленький Митя, который вынужден жить с отчимом.Достается от них и маленькой Белле. Несмотря на то, что большинство подписчиков считают девочку очень даже симпатичной, находятся и те, кто считает ее уродом.Так, несколько дней назад, на своей странице в социальной сети Instagram Рита опубликовала снимок, на котором малышка запечатлена рядом со своей подругой. В итоге хейтеры не заставили себя долго ждать и написали оскорбительный комментарий не только в адрес Беллы, но и в адрес стоящей рядом с ней девочки.В частности, одна из подписчиц Марсо заявила, что на фоне непривлекательной подруги, Белла выглядит не такой уж и «страшной».Молодую маму возмутило такое хамство и она выставила этот комментарий на всеобщее обозрение, дабы другие ее подписчики видели, с каким негативом ей приходится сталкиваться каждый день.