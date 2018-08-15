Кристина Дерябина использовала Влада Кадони для выполнения домашнего задания
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Кристина Дерябина не перестает пробиваться на телевидение. Она неоднократно участвовала в различных кастингах и пробах на роль ведущей, но пока все ее попытки увенчались лишь трехминутным выпуском новостей на одном из региональных каналов.
С тех пор девушка прекратила стараться, однако с мечтой стать ведущей все-таки не распрощалась. И на днях на своей странице в социальной сети Instagram она разместила небольшой ролик с записью программы, которая носит название «Все о звездах».
Ведущей этой программы стала сама Кристина, а главным героем – ведущий всеми любимого телепроекта «Дом-2» Влад Кадони.
Подписчики Дерябиной провели небольшое расследование и не нашли передачи с таким названием ни на одном из каналов, транслируемых по телевиденью. Из этого они сделали вывод, что девушка сама придумала это шоу.
Некоторое время назад она пошла на курсы ведущих, которые проводятся в Школе телевидения Останкино ТВ. Поэтому пользователи сети решили, что опубликованное видео – это домашнее задание, которое Кристина решила выполнить за счет дружбы с Владом.
С тех пор девушка прекратила стараться, однако с мечтой стать ведущей все-таки не распрощалась. И на днях на своей странице в социальной сети Instagram она разместила небольшой ролик с записью программы, которая носит название «Все о звездах».
Ведущей этой программы стала сама Кристина, а главным героем – ведущий всеми любимого телепроекта «Дом-2» Влад Кадони.
Подписчики Дерябиной провели небольшое расследование и не нашли передачи с таким названием ни на одном из каналов, транслируемых по телевиденью. Из этого они сделали вывод, что девушка сама придумала это шоу.
Некоторое время назад она пошла на курсы ведущих, которые проводятся в Школе телевидения Останкино ТВ. Поэтому пользователи сети решили, что опубликованное видео – это домашнее задание, которое Кристина решила выполнить за счет дружбы с Владом.
«А кого бы еще она склеила на интервью? Андрея Малахова?», «Таксистка использовала мага по старой дружбе», «Думаю, даже Бородина отказалась бы», - писали они в комментариях.