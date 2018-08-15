Кристина Дерябина использовала Влада Кадони для выполнения домашнего задания

«А кого бы еще она склеила на интервью? Андрея Малахова?», «Таксистка использовала мага по старой дружбе», «Думаю, даже Бородина отказалась бы», - писали они в комментариях.

С тех пор девушка прекратила стараться, однако с мечтой стать ведущей все-таки не распрощалась. И на днях на своей странице в социальной сети Instagram она разместила небольшой ролик с записью программы, которая носит название «Все о звездах».Ведущей этой программы стала сама Кристина, а главным героем – ведущий всеми любимого телепроекта «Дом-2» Влад Кадони.Подписчики Дерябиной провели небольшое расследование и не нашли передачи с таким названием ни на одном из каналов, транслируемых по телевиденью. Из этого они сделали вывод, что девушка сама придумала это шоу.Некоторое время назад она пошла на курсы ведущих, которые проводятся в Школе телевидения Останкино ТВ. Поэтому пользователи сети решили, что опубликованное видео – это домашнее задание, которое Кристина решила выполнить за счет дружбы с Владом.