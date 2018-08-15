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Валерий Блюменкранц отметил развод с Татой в компании Леры Фрост в одном из ночных клубов Одесссы

Новость о разводе экс-участников телепроекта «Дом-2» Валеры и Таты Блюменкранц не могла не шокировать их поклонников. Более того, многие из них до последнего отказывались верить в то, что супруги, которые недавно стали родителями, так легко отказались друг от друга и даже не пытаются спасти брак ради дочери.

Однако судя по небольшим комментариям, которые дают возлюбленные, они достаточно спокойно переживают расставание и даже не рассматривают вариант примирения. Так, к примеру, девушка уже вовсю собирает необходимые документы на развод, а молодой человек развлекается в ночных клубах родной Одессы, отмечая таким образом начало свободной жизни.

Валерий Блюменкранц отметил развод с Татой в компании Леры Фрост в одном из ночных клубов Одесссы

Одна из таких вечеринок не обошлась и без знакомых с телестройки. В Stories Валеры появился ролик, в котором засветилась экс-звезда «Дома-2» Валерия Фрост, окончательно расставшаяся с Захаром Саленко.

Несмотря на то, что встреча выпускников реалити-шоу могла оказаться простой случайностью, уже нашлись те, кто посоветовал ему держаться подальше от Леры и даже не думать об отношениях с ней. Такие фанаты призывают Блюменкранца одуматься и приложить все усилия, чтобы сохранить семью.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:42
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