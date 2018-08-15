АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизни нет: Астрономы не обнаружили в Омега Центавре экзопланет
EUR 76.23 USD 66.75
Курс валют на 15.08.2018

Ксения Бородина вместе с семьей вновь отправилась в отпуск

Несколько дней назад бессменная ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина сообщила своим подписчикам о том, что планирует отдохнуть от бесконечных трудовых будней и ремонта, чем вызвала их гнев.

Мало того, что публика не считает девушку великой труженицей, ведь в кадре и на съемках новых эфиров она появляется далеко не каждый день, так еще и 2 недель не прошло с тех пор, как она вместе с семейством вернулась из продолжительного отпуска, который проходил в Турции.

Ксения Бородина вместе с семьей вновь отправилась в отпуск

Подобная критика вызвала у теледивы недоумение, а потому она опубликовала пост, который посвятила всем тем, кто считает ее деньги, осуждает образ жизни и не может смириться с тем, что она отдыхает не раз в год, а практически каждый месяц.

А уже через пару дней официальна страница Ксении наполнилась фотографиями детей, сделанных на отдыхе в одном из городов Италии.

«Обожаю Италию и все что с ней связано, моя моя Италия, если бы не Россия, то только Италия. Все близко мне тут по духу и речь, и эмоции, и отношения», - написала она под последним снимком.

Ксения Бородина вместе с семьей вновь отправилась в отпуск

Этот отдых, судя по Stories и постам Бородиной, не похож на предыдущий. Всем составом семья гуляет по местным достопримечательностям, ужинают в дорогих ресторанах, делают покупки и ходят в развлекательные заведения.

И хотя многие поклонники очень рады за свою любимицу, некоторые все же считают, что теледива должна быть скромнее и не демонстрировать на публику свое благосостояние.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:32
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Renault начал экспортировать авто из РФ в Монголию
Актер Майкл Кейн раскрыл секрет финальной сцены
Анджелина Джоли появилась на публике после
Кристина Дерябина использовала Влада Кадони для
Физики смогли ускорить производство минерала,
Валерий Блюменкранц отметил развод с Татой в
Ксения Бородина вместе с семьей вновь отправилась
В пустыне Гоби обнаружен таинственный объект
Участницу телепроекта «Дом-2» Марго Овсянникову
На ультрагорячих экзопланетах вода может
Спутник Proba-2 предоставил снимки частного
Lockheed Martin предоставит ВВС США спутники,
Глюкоза восхитила фанатов стройной фигурой в
София Ротару показала в Instagram трогательное
Светлана Лобода с младшей дочкой попала на
Звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова
На Geekbench появились результаты смартфона
Северный широтный ход получил главного
Представлен новый шлем виртуальной реальности
Олег Газманов показал результаты работы над собой
Сергею Трофимову пришлось объяснять дочери свой
Евгений Плющенко стал партнёром Porsche в РФ и
Владимир Пресняков насмешил Instagram, показав
Меган Маркл и принц Гарри в рабочей поездке будут
Два премиальных саундбара Samsung Electronics и
Александра Черно полностью поменяла свое
Жизни нет: Астрономы не обнаружили в Омега
Российский студент в пятый раз выиграл турнир по
Земфира рассказала о своих отношениях с Ренатой
Ученые прогнозируют повышение температуры на
Просмотреть все новости