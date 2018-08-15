Ксения Бородина вместе с семьей вновь отправилась в отпуск

«Обожаю Италию и все что с ней связано, моя моя Италия, если бы не Россия, то только Италия. Все близко мне тут по духу и речь, и эмоции, и отношения», - написала она под последним снимком.

Мало того, что публика не считает девушку великой труженицей, ведь в кадре и на съемках новых эфиров она появляется далеко не каждый день, так еще и 2 недель не прошло с тех пор, как она вместе с семейством вернулась из продолжительного отпуска, который проходил в Турции.Подобная критика вызвала у теледивы недоумение, а потому она опубликовала пост, который посвятила всем тем, кто считает ее деньги, осуждает образ жизни и не может смириться с тем, что она отдыхает не раз в год, а практически каждый месяц.А уже через пару дней официальна страница Ксении наполнилась фотографиями детей, сделанных на отдыхе в одном из городов Италии.Этот отдых, судя по Stories и постам Бородиной, не похож на предыдущий. Всем составом семья гуляет по местным достопримечательностям, ужинают в дорогих ресторанах, делают покупки и ходят в развлекательные заведения.И хотя многие поклонники очень рады за свою любимицу, некоторые все же считают, что теледива должна быть скромнее и не демонстрировать на публику свое благосостояние.