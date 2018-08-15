На ультрагорячих экзопланетах вода может формироваться ночью и исчезать днем

Согласно данным NASA, ультрахолодные юпитеры не отражают много света своих звезд, но их температуры, близкие к анамнезам их ярких сторон, достаточно горячие, чтобы светиться, что позволяет исследователям наблюдать за ними с помощью космических телескопов Spitzer и Hubble. Но ночные условия ультрахолодных юпитеров сложнее исследовать, потому что они недостаточно горячие, чтобы быть видимыми. Таким образом, ученые объединили наблюдения за ультрахолоднымими юпитерами с компьютерной симуляцией, чтобы разработать новое теоретическое понимание того, что происходит в полушариях их атмосферы.«Горячий юпитер» - гигантская газовая планета размером с тезкой из Солнечной системы, которая не поворачивается и показывает одну и ту же сторону родной звезде, расположенная на очень близком расстоянии к ней.«Дни этих миров - это печи, которые больше похожи на звездную атмосферу, чем на планетарную атмосферу», - рассказывает Вивьен Парментье, астрофизик из Университета им. Марка Марселя во Франции.Согласно выводам Парментье, вода разваливается и рекомбинирует. Считается, что молекулы воды существуют в этих атмосферах, потому что, согласно заявлению, они присутствуют в подобных, но более прохладных планетах газового типа. Исследования также показывают, что молекулы, такие как оксид алюминия, выделяются на стороне планеты, удаленной от звезды, и рекомбинируют на гораздо более прохладной ночной стороне, что также может относиться и к воде.