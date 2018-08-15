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На ультрагорячих экзопланетах вода может формироваться ночью и исчезать днем

По данным NASA, вода в жидком состоянии может существовать под ночными облаками далеких экзопланет класса «горячие юпитеры», но днем она высыхает из-за слишком высоких температур поверхности этих космических тел.

На ультрагорячих экзопланетах вода может формироваться ночью и исчезать днем


Согласно данным NASA, ультрахолодные юпитеры не отражают много света своих звезд, но их температуры, близкие к анамнезам их ярких сторон, достаточно горячие, чтобы светиться, что позволяет исследователям наблюдать за ними с помощью космических телескопов Spitzer и Hubble. Но ночные условия ультрахолодных юпитеров сложнее исследовать, потому что они недостаточно горячие, чтобы быть видимыми. Таким образом, ученые объединили наблюдения за ультрахолоднымими юпитерами с компьютерной симуляцией, чтобы разработать новое теоретическое понимание того, что происходит в полушариях их атмосферы.

«Горячий юпитер» - гигантская газовая планета размером с тезкой из Солнечной системы, которая не поворачивается и показывает одну и ту же сторону родной звезде, расположенная на очень близком расстоянии к ней.

«Дни этих миров - это печи, которые больше похожи на звездную атмосферу, чем на планетарную атмосферу», - рассказывает Вивьен Парментье, астрофизик из Университета им. Марка Марселя во Франции.

Согласно выводам Парментье, вода разваливается и рекомбинирует. Считается, что молекулы воды существуют в этих атмосферах, потому что, согласно заявлению, они присутствуют в подобных, но более прохладных планетах газового типа. Исследования также показывают, что молекулы, такие как оксид алюминия, выделяются на стороне планеты, удаленной от звезды, и рекомбинируют на гораздо более прохладной ночной стороне, что также может относиться и к воде.

 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 20:24
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