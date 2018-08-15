АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизни нет: Астрономы не обнаружили в Омега Центавре экзопланет
EUR 76.23 USD 66.75
Курс валют на 15.08.2018

Полина Диброва столкнулась с неприятностями на дороге во время путешествия

Полина Диброва выехала рано утром, но так и не смогла добраться до родственников без приключений на трассе. Она столкнулась с неприятностями на дороге во время путешествия.

Полина Диброва столкнулась с неприятностями на дороге во время путешествия


Полина Диброва вместе с детьми поехала в родной Ростов-на-Дону, но доехать до своих родственников она так и не смогла. У жены 58-летнего телеведущего Дмитрия Диброва на трассе сломалась машина. На выручку девушке пришли неравнодушные люди, которые при помощи каната доставили машину знаменитости до места назначения. Напомним, что от Дмитрия модель из Ростова-на-Дону родила троих сыновей старшего Александра в феврале 2010 года, среднего Федора в декабре ему исполнится 5 лет, младшего Илью в мае 2015 года. Фанаты уверены, что Полина сможет подарить телеведущему и долгожданную дочку, но пока она не торопится рожать, ведь эта беременность станет для нее четвертой.

Полина Диброва столкнулась с неприятностями на дороге во время путешествия


После беременности Дибровой пришлось ограничивать себя в еде, поскольку она набрала лишние килограммы. Сбросить вес модели помогли занятия спортом, различные упражнения вместе с новорожденным малышом.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 22:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Все авторские права на персонажей Эдуарда
Полина Диброва столкнулась с неприятностями на
В глазу британки хирурги нашли контактную линзу
Агния Дитковските и Алексей Чадов до сих пор не
Renault начал экспортировать авто из РФ в Монголию
Актер Майкл Кейн раскрыл секрет финальной сцены
Анджелина Джоли появилась на публике после
Кристина Дерябина использовала Влада Кадони для
Физики смогли ускорить производство минерала,
Валерий Блюменкранц отметил развод с Татой в
Ксения Бородина вместе с семьей вновь отправилась
В пустыне Гоби обнаружен таинственный объект
Участницу телепроекта «Дом-2» Марго Овсянникову
На ультрагорячих экзопланетах вода может
Спутник Proba-2 предоставил снимки частного
Lockheed Martin предоставит ВВС США спутники,
Глюкоза восхитила фанатов стройной фигурой в
София Ротару показала в Instagram трогательное
Светлана Лобода с младшей дочкой попала на
Звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова
На Geekbench появились результаты смартфона
Северный широтный ход получил главного
Представлен новый шлем виртуальной реальности
Олег Газманов показал результаты работы над собой
Сергею Трофимову пришлось объяснять дочери свой
Евгений Плющенко стал партнёром Porsche в РФ и
Владимир Пресняков насмешил Instagram, показав
Меган Маркл и принц Гарри в рабочей поездке будут
Два премиальных саундбара Samsung Electronics и
Александра Черно полностью поменяла свое
Просмотреть все новости