Полина Диброва столкнулась с неприятностями на дороге во время путешествия

Полина Диброва вместе с детьми поехала в родной Ростов-на-Дону, но доехать до своих родственников она так и не смогла. У жены 58-летнего телеведущего Дмитрия Диброва на трассе сломалась машина. На выручку девушке пришли неравнодушные люди, которые при помощи каната доставили машину знаменитости до места назначения. Напомним, что от Дмитрия модель из Ростова-на-Дону родила троих сыновей старшего Александра в феврале 2010 года, среднего Федора в декабре ему исполнится 5 лет, младшего Илью в мае 2015 года. Фанаты уверены, что Полина сможет подарить телеведущему и долгожданную дочку, но пока она не торопится рожать, ведь эта беременность станет для нее четвертой.После беременности Дибровой пришлось ограничивать себя в еде, поскольку она набрала лишние килограммы. Сбросить вес модели помогли занятия спортом, различные упражнения вместе с новорожденным малышом.