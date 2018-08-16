NASA давно готовится к сражению с Нибиру, после чего выживут только 5% людей

Напомним, в середине 70-х годов прошлого века США забросили лунную программу. При наличии новейшей космической аппаратуры и благоприятных условий внезапный отказ от дальнейших исследований выглядел бессмысленным и даже глупым. Многие уфологи до сих пор не могут найти себе места, выискивая причины столь резкого маневра, похожего на бегство.Но недавно была озвучена новая версия тех событий. Сторонники конспирологических версий заявили, что виной всему Планета Х, которая заставила американцев покинуть Луну и забыть туда дорогу. Более того, этот таинственный объект идет на сближение, вызывая на Земле масштабные стихийные бедствия и катастрофы.Увеличение числа землетрясений, цунами, вулканических извержений – все это говорит о надвигающейся угрозе, о которой, по мнению уфологов, в NASA знали много лет назад и активно готовились. Например, крупные инвестиции в колонизацию Марса – это явное желание заполучить «запасной аэродром» для тех 5% избранных, которым нужно будет где-то скрыться от Нибиру.