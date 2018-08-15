Участницу телепроекта «Дом-2» Марго Овсянникову из-за прически прозвали Буратино

Вначале Овсянникова признавалась, что очень много времени уделяет своей фигуре и пытается похудеть, так как размеренная жизнь без физических упражнений нанесла вред ее организму. После связь с Артемом Сорокой, которая окончательно испортила Марго. Многие пользователи считают, что данная «пара» кажется лишь договорным романом и попыткой поднять популярность за счет такой связи, но общение с Сорокой пагубно повлияло на Марго. Девушка начала меняться и внешне, потеряв классический вид женской прически – поначалу у нее появился неряшливый вид, а теперь и стали кудряшки.Овсянникова поняла, что такое преображение дает ей хоть какую-то популярность и она продолжает «менять» свою внешность – теперь у нее появились модные кудряшки, добавляющие ее лицу комичности. Жительницу проекта и раньше называли Буратино из-за схожести с голосом, а теперь, когда она выбрала прическу, максимально похожую на сказочного персонажа из советского фильма, новое прозвище плотно привязалось к ней среди фолловеров.Теперь зрители «Дома-2» чаще упоминают название «Буратино», нежели имя или фамилию девушки. И если Марго не поменяется и не изменит свой вид, то кличка привяжется к ней надолго.