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В Филиппинах попавший на видео призрак едва не устроил ДТП

В Филиппинах попавший на видео призрак едва не устроил ДТП, о чем сообщают местные СМИ.

В Филиппинах попавший на видео призрак едва не устроил ДТП

Установить обстоятельства происшествия помогла запись с камер наблюдения. Сначала на ней не было видно ничего необычного, но вдруг появившаяся фигура произвела на зрителей шокирующее впечатление.

Видео было выложено в Сеть и произвело сильный эффект на пользователей, которые принялись спорить о возможных причинах и обстоятельствах инцидента. Аварию удалось избежать только по той причине, что водители не заметили сущность, которая появилась на дороге.

В Филиппинах попавший на видео призрак едва не устроил ДТП

Интересно, что местные жители, внимательно рассмотрев призрачное нечто, заявили, что он появляется здесь достаточно регулярно. Может быть, это жертва неизвестного убийства или несправедливости, случившейся много лет назад? В любом случае, даже ученые пожимают плечами, будучи не в силах объяснить происходящее.

 
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В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 06:00
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