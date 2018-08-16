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Автору хитов Григория Лепса и Лолиты грозит судебное разбирательство

Композитору Михаилу Орлову, песни которого исполняют Лолита и Григорий Лепс, грозит судебное разбирательство.

Автору хитов Григория Лепса и Лолиты грозит судебное разбирательство


Неподалеку от дома композитора, затеяли возведение элитного жилищного комплекса. Шум строительной техники мешал Михаилу Орлову работать в домашней студии. В конце июня, не выдержав шума за окном, музыкант позвонил в полицию и потребовал остановить работу подъемного крана. После чего строительство приостановилось. Но потом шум возобновился, композитор опять начал звонить стражам порядка и это продолжалось весь вечер. А утром полицейские пришли к Орлову и пригласили его проехать в отделение для составления протокола. Оказалось, что в пылу телефонных разборок, Михаил пригрозил, что если шум за окном не прекратится, то он «взорвет этот кран».

Автору хитов Григория Лепса и Лолиты грозит судебное разбирательство


Полиция принялась идентифицировать голос композитора с записью, которая была у них. А потом нагрянули в квартиру к музыканту с обыском. Орлова стали возить по лечебным заведениям и даже привезли в психиатрическую больницу имени Кащенко, чтобы проверить его вменяемости. В итоге возбудили уголовное дело по статье 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Теперь композитор ждет повестку в суд.

 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 05:00
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