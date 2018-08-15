Мальчик-индиго требует построить в Австралии площадку для приземления НЛО
Мальчик со способностями индиго требует построить в Австралии специальную площадку для приземления инопланетных НЛО. Он заявил, что в самое ближайшее время пришельцы пойдут на контакт с землянами, выбрав для этого австралийский городок Киабрам.
Ребенок поведал миру, что регулярно общается с инопланетянами на ментальном уровне, и поэтому хорошо ознакомлен с их планами. Но местные власти не спешат начинать строительство площадки для инопланетных кораблей, считая нужным сначала проверить достоверность полученной информации.
Первые же исследования показали, что пророчества индиго имеют высокий шанс на претворение в жизнь. Другим его прогнозом стало скорее появление на земле Всевышнего, который, как выясняется, вовсе не бестелесная сущность.
Осталось только дождаться означенных событий, чтобы лично убедиться в адекватности предсказателя.
Ребенок поведал миру, что регулярно общается с инопланетянами на ментальном уровне, и поэтому хорошо ознакомлен с их планами. Но местные власти не спешат начинать строительство площадки для инопланетных кораблей, считая нужным сначала проверить достоверность полученной информации.
Первые же исследования показали, что пророчества индиго имеют высокий шанс на претворение в жизнь. Другим его прогнозом стало скорее появление на земле Всевышнего, который, как выясняется, вовсе не бестелесная сущность.
Осталось только дождаться означенных событий, чтобы лично убедиться в адекватности предсказателя.
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Вчера, 23:45