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Мальчик-индиго требует построить в Австралии площадку для приземления НЛО

Мальчик со способностями индиго требует построить в Австралии специальную площадку для приземления инопланетных НЛО. Он заявил, что в самое ближайшее время пришельцы пойдут на контакт с землянами, выбрав для этого австралийский городок Киабрам.

Мальчик-индиго требует построить в Австралии площадку для приземления НЛО

Ребенок поведал миру, что регулярно общается с инопланетянами на ментальном уровне, и поэтому хорошо ознакомлен с их планами. Но местные власти не спешат начинать строительство площадки для инопланетных кораблей, считая нужным сначала проверить достоверность полученной информации.

Первые же исследования показали, что пророчества индиго имеют высокий шанс на претворение в жизнь. Другим его прогнозом стало скорее появление на земле Всевышнего, который, как выясняется, вовсе не бестелесная сущность.

Осталось только дождаться означенных событий, чтобы лично убедиться в адекватности предсказателя.

 
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Добавил: Семчишина Ирина Вчера, 23:45
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