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Астрономы обнаружили колоссальную «галактическую пустыню» в молодой Вселенной

Настоящая «галактическая пустыня» в пределах молодой вселенной была обнаружена астрономами Калифорнийского университета. Сообщается, что эта область, лишенная звезд, расположена близ звездного скопления Рыб.

Астрономы обнаружили колоссальную «галактическую пустыню» в молодой Вселенной


Исследования показали, что размеры «галактической пустыни» просто колоссальны – мертвый регион с отсутствующими в нем звездами простирается на 500 миллионов световых лет. Ученые пока не могут объяснить этот феномен и ответить на вопрос, как в таком большом космическом пространстве могут отсутствовать светила.

Согласно гипотезе космолога Стивена Фурланетто, подобное открытие подтверждает теорию Вселенной, как гигантской «паутины» со сгустками и пустотами в виде таких «галактических пустынь». Ученые отмечают, что в Млечном Пути также имеется подобное место – пустой регион, получивший название «Великий Отталкиватель».

 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 03:00
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