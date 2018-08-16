Астрономы обнаружили колоссальную «галактическую пустыню» в молодой Вселенной

Исследования показали, что размеры «галактической пустыни» просто колоссальны – мертвый регион с отсутствующими в нем звездами простирается на 500 миллионов световых лет. Ученые пока не могут объяснить этот феномен и ответить на вопрос, как в таком большом космическом пространстве могут отсутствовать светила.Согласно гипотезе космолога Стивена Фурланетто, подобное открытие подтверждает теорию Вселенной, как гигантской «паутины» со сгустками и пустотами в виде таких «галактических пустынь». Ученые отмечают, что в Млечном Пути также имеется подобное место – пустой регион, получивший название «Великий Отталкиватель».